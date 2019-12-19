信義區超萌耶誕熊打卡踩點 Harrods禮物屋英倫風太可愛
信義商圈今年耶誕有三大超萌熊熊打卡點，繼台北101購物中心四樓推出的「耶誕禮物夢工廠」、BELLAVITA寶麗廣塲打造「2019耶誕小熊王國」之後，英國百年品牌Harrods在新光三越A8推出由年度熊「約書亞」為主題的耶誕禮物屋，超萌耶誕大熊身邊有著各式禮物圍繞，呈現英式經典耶誕氛圍，泰迪熊愛好者，不要錯過到信義商圈踩點巡禮。
Harrods透過英國耶誕節最傳統、最重要的「交換禮物」為主題，打造充滿童趣溫馨感的「約書亞的耶誕禮物屋」，於耶誕前快閃新光三越台北信義新天地A8一樓北大門廣場。走進約書亞耶誕禮物屋，門口有穿著Harrods經典綠的英倫風服裝大熊迎接大家，裡面還有滿滿的約書亞與他的好朋友們在禮物塔裡歡慶耶誕，並有14隻全球獨家發行的歷年生肖熊齊聚一堂，同時還有販售多款熱銷耶誕禮物。
另外，走到台北東區，「微熱山丘」在SOGO復興館B3推出首家快閃店，於明年2月16日前期間限定推出。快閃店以象徵吉祥興旺的鳳梨外型為概念，選用松木、不鏽鋼與黑鐵板材切割設計出幾何造型、讓人眼睛一亮的店型。並搶先開賣「2020新年限定包裝禮盒」，凡於12/26前夕至快閃店選購滿1,500元，即可獲贈每日限量僅100組的「鳳梨酥2個裝」。
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