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信義區超萌耶誕熊打卡踩點 Harrods禮物屋英倫風太可愛

2019-12-19 15:39聯合報 記者江佩君／即時報導

信義商圈今年耶誕有三大超萌熊熊打卡點，繼台北101購物中心四樓推出的「耶誕禮物夢工廠」、BELLAVITA寶麗廣塲打造「2019耶誕小熊王國」之後，英國百年品牌Harrods在新光三越A8推出由年度熊「約書亞」為主題的耶誕禮物屋，超萌耶誕大熊身邊有著各式禮物圍繞，呈現英式經典耶誕氛圍，泰迪熊愛好者，不要錯過到信義商圈踩點巡禮。

英國百年品牌Harrods在新光三越A8廣場「約書亞的耶誕禮物屋」。圖／新光三越...
英國百年品牌Harrods在新光三越A8廣場「約書亞的耶誕禮物屋」。圖／新光三越提供
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Harrods透過英國耶誕節最傳統、最重要的「交換禮物」為主題，打造充滿童趣溫馨感的「約書亞的耶誕禮物屋」，於耶誕前快閃新光三越台北信義新天地A8一樓北大門廣場。走進約書亞耶誕禮物屋，門口有穿著Harrods經典綠的英倫風服裝大熊迎接大家，裡面還有滿滿的約書亞與他的好朋友們在禮物塔裡歡慶耶誕，並有14隻全球獨家發行的歷年生肖熊齊聚一堂，同時還有販售多款熱銷耶誕禮物。

Harrods「約書亞的耶誕禮物屋」內的超萌大熊。圖／新光三越提供
Harrods「約書亞的耶誕禮物屋」內的超萌大熊。圖／新光三越提供
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另外，走到台北東區，「微熱山丘」在SOGO復興館B3推出首家快閃店，於明年2月16日前期間限定推出。快閃店以象徵吉祥興旺的鳳梨外型為概念，選用松木、不鏽鋼與黑鐵板材切割設計出幾何造型、讓人眼睛一亮的店型。並搶先開賣「2020新年限定包裝禮盒」，凡於12/26前夕至快閃店選購滿1,500元，即可獲贈每日限量僅100組的「鳳梨酥2個裝」。

「微熱山丘」在SOGO復興館B3推出首家快閃店。圖／SOGO提供
「微熱山丘」在SOGO復興館B3推出首家快閃店。圖／SOGO提供
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BELLAVITA寶麗廣塲打造「2019耶誕小熊王國」。圖／BELLAVITA提...
BELLAVITA寶麗廣塲打造「2019耶誕小熊王國」。圖／BELLAVITA提供
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Harrods 2019跨年年度熊約書亞。圖／新光三越提供
Harrods 2019跨年年度熊約書亞。圖／新光三越提供
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微熱山丘新年期間限定，平安旺來禮盒售價750元。圖／SOGO提供
微熱山丘新年期間限定，平安旺來禮盒售價750元。圖／SOGO提供
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約書亞耶誕禮物塔。圖／新光三越提供
約書亞耶誕禮物塔。圖／新光三越提供
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Harrods歷年跨年年度熊。圖／新光三越提供
Harrods歷年跨年年度熊。圖／新光三越提供
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台北101購物中心四樓推出「耶誕禮物夢工廠」。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓推出「耶誕禮物夢工廠」。圖／台北101提供
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快閃鳳梨酥英國

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