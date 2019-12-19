米奇青春露、招財雪花秀！5款2020鼠年限定保養品包裝

新的2020年即將到來，各大保養品牌也推出鼠年、紅色各式喜氣、可愛包裝，替新年帶來新希望，肌膚也要有新開始，好膚質一整年。雪花秀潤燥精華EX，有著如同紅包的喜氣鼠年包裝、SK-II青春露上有米奇托腮裝可愛等包裝，不只保養周全，喜氣也不能少，每件商品都讓人忍不住掏腰包。

雪花秀 潤燥精華EX （2020年節限定版）

雪花秀跨界聯名，與法國知名手工印花壁紙設計工坊 Antoinette Poisson，攜手推出潤燥精華EX 2020年節限定版，讓新的一年不只好運到，桃花朵朵綻放。靈感來自南韓雪花藝術十幅聯幅花鳥圖屏風，結合了鼠年及象徵幸福、富貴的牡丹，瓶身設計也飾以紅色的流蘇。120ml／4,580元。

雅詩蘭黛特潤超導修護露（好運滿滿限定版）

深受廣大粉絲死忠愛戴的雅詩蘭黛小棕瓶，就在2020年，要先暫時改名為小紅瓶囉！限量版的包裝換上喜氣紅色新包裝，還加送祥雲、金鼠與燈籠的吊飾、鑰匙圈，讓好運接二連三的發生，一同迎向2020金鼠年。50ml／3,900元。

SK-II青春露米奇限定包裝／2020新年限定版包裝

說到青春露，是款神仙級化妝水，又稱為「神仙水」。廣受好評的青春露，在新一年，推出了與米奇聯名的全新包裝，目前上市的地方只有大陸、香港、日本、新加坡、泰國等，如果出國也一定要入手。台灣則有大紅瓶包裝的2020新年限定版，230ml／6,250元。

蘭蔻2020新年限量版

同樣是紅包裝，蘭蔻也把小黑瓶變成是小紅瓶，2020新春把旗下當紅保養品，全都推出紅色包裝的2020新年限量版，包括超未來肌因賦活露、超進化肌因大眼精粹、超進化肌因亮眼精粹露等。

伊麗莎白雅頓超進化黃金導航膠囊（新春限定紅運版）