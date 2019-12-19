就是要與眾不同！楊晴演繹天梭表方型表款美出新高度

不同於先前演繹天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表的俐落和犀利眼神，這一次楊晴因應Lovely Square臻愛系列腕表的特色，改以紅色小洋裝搭配，凸顯了細膩的女性面貌。楊晴亦透露「第一次看到這系列方型款女表時，就覺得真的好迷你好細緻，我腦海裡馬上有了女伶的角色畫面。而且配戴起來在舉手投足間都不自覺得盡顯風情呢! 很喜歡這樣的設計，所以在拍攝形象照時，就自然的融入情境當中！」而且，楊晴十分的喜愛Lovely Square臻愛系列方型女表的配色，所以也特別在自己的臉書上，分享這次拍攝的美照，更加註「對於金色的迷戀從未改變」。
如果說PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表傳遞出女性的剛毅，那麼全新的Lovely Square臻愛系列方型表，就是呈現女性特有的優雅、婉約的特質。天梭表以小巧精緻的20毫米表徑配置，加上部分款式還具備頂級威塞爾頓鑽石做為時標，不僅如此，表盤上還添加了放射狀的刻紋，會隨不同角度折射光線，真的就如同腕間珠寶一般。其次，這系列表款除了提供不鏽鋼的銀色款式之外，還推出了讓膚色更顯白的鍍玫瑰金色腕表，搭配皮革表帶或是別緻的金屬編織鍊帶，兼顧細節的處理，不論誰戴上手都能美出新高度。
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