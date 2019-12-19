就是要與眾不同！楊晴演繹天梭表方型表款美出新高度

圓型腕表雖是主流，但別忘方型表殼的款式，更能襯托出女性的優雅魅力。天梭表（TISSOT）在歲末年終之際，上市全新的Lovely Square臻愛系列方型款女表，並找來陽光女星楊晴演繹，呈現自信獨特的風采。

不同於先前演繹天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表的俐落和犀利眼神，這一次楊晴因應Lovely Square臻愛系列腕表的特色，改以紅色小洋裝搭配，凸顯了細膩的女性面貌。楊晴亦透露「第一次看到這系列方型款女表時，就覺得真的好迷你好細緻，我腦海裡馬上有了女伶的角色畫面。而且配戴起來在舉手投足間都不自覺得盡顯風情呢! 很喜歡這樣的設計，所以在拍攝形象照時，就自然的融入情境當中！」而且，楊晴十分的喜愛Lovely Square臻愛系列方型女表的配色，所以也特別在自己的臉書上，分享這次拍攝的美照，更加註「對於金色的迷戀從未改變」。