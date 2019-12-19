爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

耶誕節想要吃牛排慶祝一番，美國肉類出口協會美旗林認證推薦4家飯店牛排館，提供各種海陸套餐滿足饕客味蕾，價位介於2,500元到3,800元左右。

1.西華飯店TOSCANA義大利餐廳

最為特別的是西華飯店義大利餐廳TOSCANA推出的爆米花牛排，用的是來自慕瑞玫爾農莊的牛肉，肉香及油花咬起來就有濃濃的奶油香氣，再加上有股堅果香味，交織成爆米花香。除了牛肉外，還可搭配義式自取餐檯及甜點吧，每人3,480元起。

2.晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒

晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒推出海陸套餐，可吃得到太平洋龍蝦加美國頂級肋眼牛排，另有干貝炒飯以及聖誕精選甜點。此外，前菜部分可以吃得到鴨肝凍‧松露庫利、北海道扇貝，晚餐提供阿拉斯加鱈場蟹等頂級食材。僅限定耶誕節12月24日、25日，新年12月31日、1月1日，每人3,000元到3,800元起。

3.君品酒店雲軒西餐廳

君品酒店雲軒西餐廳推出耶誕大餐，主打炭烤美國安格斯六盎司無骨牛小排，餐檯上還可無限享用多種耶誕節限定甜點，每人2,180元起。另酒店內自即日起到12月25日間晚上5點半到6點半，舉辦金色浪漫耶誕活動，耶誕女孩分送糖果，還有麋鹿、雪人與民眾一同合照打卡。

4.漢來大飯店漢來牛排館