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爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

2019-12-19 15:13聯合報 記者魏妤庭／即時報導

耶誕節想要吃牛排慶祝一番，美國肉類出口協會美旗林認證推薦4家飯店牛排館，提供各種海陸套餐滿足饕客味蕾，價位介於2,500元到3,800元左右。

1.西華飯店TOSCANA義大利餐廳

最為特別的是西華飯店義大利餐廳TOSCANA推出的爆米花牛排，用的是來自慕瑞玫爾農莊的牛肉，肉香及油花咬起來就有濃濃的奶油香氣，再加上有股堅果香味，交織成爆米花香。除了牛肉外，還可搭配義式自取餐檯及甜點吧，每人3,480元起。

2.晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒

晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒推出海陸套餐，可吃得到太平洋龍蝦加美國頂級肋眼牛排，另有干貝炒飯以及聖誕精選甜點。此外，前菜部分可以吃得到鴨肝凍‧松露庫利、北海道扇貝，晚餐提供阿拉斯加鱈場蟹等頂級食材。僅限定耶誕節12月24日、25日，新年12月31日、1月1日，每人3,000元到3,800元起。

3.君品酒店雲軒西餐廳

君品酒店雲軒西餐廳推出耶誕大餐，主打炭烤美國安格斯六盎司無骨牛小排，餐檯上還可無限享用多種耶誕節限定甜點，每人2,180元起。另酒店內自即日起到12月25日間晚上5點半到6點半，舉辦金色浪漫耶誕活動，耶誕女孩分送糖果，還有麋鹿、雪人與民眾一同合照打卡。

4.漢來大飯店漢來牛排館

漢來大飯店漢來牛排館推出耶誕海陸饗宴，推薦美國沙朗牛排搭配波士頓龍蝦的海陸饗宴、或其他多款主菜任選，還有無限量供應的沙拉、甜點水果吧，每客2,500元起。12月24日平安夜晚上6點半開始，耶誕老公公與26位高雄市鹽埕國小合唱團的小朋友將組成小天使報佳音團隊，在各餐廳演唱耶誕歌曲及發送糖果。

西華飯店推出相當具有特色的爆米花牛排。圖／業者提供
西華飯店推出相當具有特色的爆米花牛排。圖／業者提供
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晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒推出海陸套餐。圖／業者提供
晶華酒店ROBIN’S 鐵板燒推出海陸套餐。圖／業者提供
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君品酒店舉辦金色浪漫耶誕節。圖／業者提供
君品酒店舉辦金色浪漫耶誕節。圖／業者提供
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甜點義大利耶誕節

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