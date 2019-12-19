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竟用「龍蝦」做腸粉！玖尹「名媛風」港點　霸氣又可愛

2019-12-19 13:49聯合報 記者陳睿中／即時報導

喜愛吃港點的民眾，又有新的選擇。結合精緻港點、藝術空間、調酒飲品的「玖尹」餐廳，日前已經開始對外試營運。店內由資深港點主廚李一龍坐鎮，以傳統手法為基礎，運用龍蝦、番紅花、松露、西班牙火腿等高檔食材，創造出黃燜湯金魚餃、法國黑松露流沙芝麻球、蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉等餐點，帶來新的點心食趣。

外觀看似貴婦甜點店的玖尹（Royal Joying Soirée），規劃1樓與地下室為用餐空間，共約80坪，設有88席座位。透過大量的玻璃、皮料、石紋桌面等元素，再加上拱門、壁燈、吊飾的點綴，跳脫傳統中菜氛圍，營造出輕奢華的時尚感。地下一樓，還打造有7公尺的調酒吧檯，讓調酒成為店內的另一個要角，並且豐富用餐的愉悅。在樓梯間牆面，還設計有巨幅LED牆面，藉由詩意的動態畫面點綴空間、增添人文感，估計耗資共約5,000萬。

玖尹的董事長顏瓊姿，乃是出生於台灣五大家族之一的「基隆顏家」，擁有老爺酒店的相關背景，目前也經營有「老爺小花園」複合咖啡餐廳。至於行政總主廚李一龍，已有53年餐飲年資，具有香港美心、寒舍艾美、君悅酒店以及台灣添好運等資歷。另外曾獲2014廚王爭霸賽冠軍的曾祺輝也特來助刀，共同為玖尹菜單激盪出多彩火花。

不僅外觀很貴婦，點心造型也「很名媛」。模樣活靈活現的「黃燜湯金魚餃」，每隻都是手工捏製，內餡選用蝦仁、花枝漿等食材，黃燜湯則是由南瓜、蝦湯、雞爪、比目魚熬煮而成，並且加入番紅花增添風味，每份268元。「蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉」的粉皮加入紅谷米，呈現出玫瑰色澤，還吃得到彈牙的龍蝦、鮮蝦餡料，每份388元。至於「顏式秘製黑金叉燒」，以五花肉取代傳統的梅花肉，再以中藥粉、糖、鹽、台灣醬油、新加坡黑醬油醃漬，比傳統叉燒多了點滑潤的脆度，搭配用的竹炭饅頭，則是顯現出顏家採礦的歷史背景，每份488元。

番紅花做魚餃、龍蝦做腸粉，玖尹的選料的確十分大器。其他如「西班牙火腿松露燒賣」，選用了熟成24個月的西班牙火腿、松露；「胭脂藍天使脆蝦角松露魚子」則是將藍天使蝦入饌，連甜點的蛋撻，也都加入燕窩。至於高人氣的「法國黑松露流沙芝麻球」，黝黑的外皮是加入松露醬、竹炭粉調製而成，正好與甜鹹的金黃流沙餡相互輝映，每份168元。

除了點心，亦有港式酒樓必備的活水海鮮，另外龍蝦海鮮湯佐泡泡脆米、客家酸菜水煮魚、金牌麻香流口水雞、黃油煎封豉汁鴛鴦鯧魚等不同菜系的料理，亦是各有滋味。其中「金牌麻香流口水雞」的醬汁，配方還是來自澳門的米其林二星餐廳「風味居」，也是主廚的自信之作。

玖尹在樓梯空間旁，設置有大型LED螢幕。圖／玖尹提供
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外觀看似甜點店的玖尹，其實是時髦中菜餐廳。圖／玖尹提供
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龍蝦海鮮湯佐泡泡脆米，988元。記者陳睿中／攝影
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黃油煎封豉汁鴛鴦鯧魚，每份1288元。記者陳睿中／攝影
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蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉，每份388元。記者陳睿中／攝影
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金牌麻香流口水雞，每份468元。記者陳睿中／攝影
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黃燜湯金魚餃，每份268元。記者陳睿中／攝影
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柚子醋丸蟹肉塔塔。記者陳睿中／攝影
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顏式秘製黑金叉燒，每份488元。記者陳睿中／攝影
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玖尹御園金瓜貴妃果，268元。記者陳睿中／攝影
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香煎酪梨深坑腐皮捲。記者陳睿中／攝影
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西班牙甜點海鮮

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