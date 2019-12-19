明年好好犒賞自己 KKday奢華旅行大公開

年末將至，辛苦一整年，是否也該好好放鬆享受一番呢？旅行的終極目地與附加價值，往往在於實現生活中不可能達成的奢華夢想，無論是豪華的酒店或是頂級的美食饗宴，透過旅行，都能實現旅人心中的奢華慾望。

深度旅遊體驗平台KKday結合最新潮流的奢華旅行趨勢，帶領旅人體驗奢華旅行的定義，品味生活的極致美好，在歲末年終之餘攜手The Point Post，於台北101第89樓景觀台打造全台最高夜景派對「Midnight in Taipei」，邀請VIP一同體驗迷人的一夜台北，此外更精選奢華體驗行程，滿足旅人各項需求，明年好好犒賞自己。

縱橫海洋，享受頂級奢華郵輪

駛入未知的蔚藍海洋，優雅巡航讓內心的羅盤跟著海浪馳騁，在海洋奇景伴隨下，自己宛如豪華遊船上的王宮貴族般，享受上流社會專屬的海上盛會。KKday精選日韓賞櫻限定——歌詩達郵輪威尼斯號，在明年的清明連假期間，從基隆港出發，沿途停靠韓國釜山以及日本京都舞鶴、石川金澤、鳥取境港，不同於以往的賞櫻最北航線。航程餐食更是全面升級，以和牛迎賓晚宴、加拿大龍蝦惜別晚宴、日本新鮮草莓等滿足饕客味蕾。

若是想來趟輕鬆愜意的郵輪之旅，則推薦搭乘豪華郵輪來到夏威夷，出海欣賞浪漫的落日餘暉。在Star of Honolulu 火奴魯魯夕陽晚宴上，一邊享用豪華郵輪精緻的美食在爵士樂和夏威夷草裙舞表演伴隨下，獨享這一片絢麗的黃昏晚霞美景。餐後再加一杯冰涼爽口的雞尾酒，到甲板上吹著海風看著煙火，盡情享受豪華郵輪之旅，擁抱美好度假時光。

豪華體驗，在最美的地方停留最久

一生一定要看一次的極光，可以說是旅行中最奢華的視覺饗宴！到全球欣賞極光最熱門的觀賞地點——加拿大黃刀鎮追尋浪漫極光，一邊聆聽導遊講解極光的科學成因和浪漫的極光傳說，一邊享受夢幻的極光在星空中以色彩多變的姿態閃耀著，帶給你獨特又幸福的奇幻感。在行程中還有專業導遊提供專屬照片拍攝，幫你記錄下震懾人心與感動的璀璨美景，成為最美好的回憶。

想來趟另類的浪漫奢華體驗，則推薦在遊船上享受法式美食，觀賞標誌性的艾非爾鐵塔點亮整個夜晚，漫遊在塞納河畔觀賞城市的著名地標。行程中特別加入巴黎三大秀之一的麗都秀，啜飲法國香檳，讓表演者帶領進入Paris Merveilles 的魔幻世界中，盡情體驗另一種夜晚的巴黎風味。

舌尖上的頂級饗宴

說到味蕾上的奢華饗宴，絕對少不了在米其林餐廳享受一次美味的頂級料理！北海道最出名的螃蟹料理專門店—活蟹花咲，除了螃蟹料理新鮮美味外，最特別的是師傅會在桌邊為客人處理活蟹，料理完畢後直接端上桌，讓客人吃到螃蟹鮮甜肥美的滋味，舒適享用帝王蟹盛宴。