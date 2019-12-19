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從日日宿醉被酒精綁架到清醒早起自由生活 改變習慣這樣做事半功倍

2019-12-19 13:00聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／Unsplash ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「再睡一下就好啦～」「只喝一杯酒不會怎樣吧～」那些我們早就想要戒斷的壞習慣，總是會派出小惡魔在我們耳邊低語，揮之不去，讓我們一次次地成為壞習慣的奴隸。

《我決定簡單的生活2：50個不勉強就做得到的習慣》的作者佐佐木典士，曾經過著跟朋友飲酒作樂、每天早上宿醉醒來，後來依靠「心理學」+「行動經濟學」+「腦科學」的方法，不僅戒酒成功，並養成早起做瑜珈的健康習慣，活出理想人生。快一起閱讀本書，瞭解他是如何辦到的！──設計小貼士

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

STEP 01切斷惡循環

想將髒布染出漂亮的顏色，首先必須洗乾淨。 ──阿育吠陀的教誨 不安與自我否定感等負面情緒會使我們喪失意志力，這種情況下，大腦會偏向本能行為，追求眼前的獎勵。結果可能導致暴飲暴食，失去幹勁，每天無所事事地滑手機，接著我們就會開始後悔自己的行為，備感壓力。

更糟的是，當我們長期處於壓力之中，抑制本能行為的冷系統認知機能就會衰退。認知力衰退讓我們無法從脫離現實的角度看事情，就像是無法將眼前的棉花糖想像成模型或雲朵，這就是我們會被眼前誘惑吸引的原因。

圖／Unsplash ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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長此以往，我們會陷入「習得性失助」狀態，就像在實驗中不斷遭受電擊的狗，後來就會放棄抵抗，即使只要輕輕一跳就能躲開電擊，牠也不跳。因為牠認為做什麼都沒用，進而產生消極的行為。正因為如此棘手的惡循環影響著我們，所以想要養成好習慣前，就必須先切斷惡循環。

好習慣難養成的原因　誤以為是消除壓力

我們都誤以為暴飲暴食等不好的習慣能消除壓力，不是因為必要而去做，而是當自己處於壓力，感到負面情緒時，自然想要追求眼前的獎勵。工作與生活本來就有壓力，我們無法改變。關鍵在於，我們必須釐清壓力本身是什麼，以及原本是為了紓壓而做的行為，其實讓我們壓力更大。

STEP 02首先，先決定要戒掉什麼

放棄享樂是一件好事，因為痛苦也會跟著消失。 ──普布里烏斯‧西魯斯（Publilius Syrus）

無論你的一天是怎麼過的，是邋遢還是無所事事，每人每天的生活中都充滿著個人的習慣。如果想在現有的生活中加入新習慣，就必須剔除一項舊習慣，你發現了嗎？第一件要做的事就是，決定要戒掉什麼。該戒掉哪項習慣？是個很難的問題，原因就像前面提到的，因為我們都誤以為習慣是為了「消除壓力必須要做的事」。

圖／Unsplash
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希望未來的孩子跟你一樣嗎？

即使你現在沒有小孩，同樣值得思考這個問題：「我希望孩子跟我養成一樣的習慣嗎？」首先決定要戒掉的習慣時，最好先從對自己幫助很少的事情開始，或是做完之後沒有成就感、滿足感，只會留下後悔的事。每次當我遇到戒不掉的習慣時，還會找各種藉口安慰自己，捏造出無數藉口搪塞。

這時只要換個角度想，如果連你自己都後悔的習慣，又怎麼會希望孩子跟你一樣呢。相信很少人願意讓自己的小孩學會酗酒、抽菸、賭博、沉迷手遊或社群網站。

我一直對成年後可以隨心所欲這件事感到不可思議，如果我們會限制小孩每天只能看一小時電視、打一小時電動，那麼大人更應該受到限制。人一直到死亡的那一刻，都需要接受教育。

問題在於行為本身

當你決定戒掉某項習慣時，要戒掉的不是行為的類型，而是你認為「這件事不好」的具體行為。例如，我小時候很愛打電動，但三十歲之後我就不打了，明明我過去玩得那麼開心，現在卻瞧不起那些打電動的人。直到我聽到日本第一位遊戲玩家梅原大吾對於電玩的看法，才改變了自己的觀念。

梅原其實厭倦玩電玩，但他卻把電玩當成比賽獲勝的一種手段，所以他真正的目的是「自我成長」。為了成為電玩界的頂尖人物，他每天認真地投入好幾個小時打電玩，發現問題時立刻記錄下來，不斷改善，嘗試錯誤的過程就跟運動員一模一樣。

所以關鍵就是，只要認真去做，任何事都有值得做的價值。如果能從電玩學到人生智慧，那就沒必要戒掉。雖然我已經戒酒，但我很尊敬侍酒師和釀酒師，因為他們都是從酒學到人生智慧的人。

回想我與酒精的那些荒唐日子，我無法大聲地說，酒精讓我學到人生智慧。聚餐時喝酒確實很開心，但通常第二天就會感到強烈的後悔，這就是我戒酒的原因。

．不希望孩子將來養成的習慣

．做完之後沒有成就感，只剩後悔的行為

．那些讓自己一無所獲的行為

只要謹記三大原則，就能篩選出要戒掉的習慣有哪些。

圖／擷取自三采文化出版的《我決定簡單的生活2：50個不勉強就做得到的習慣》書中
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書名：《我決定簡單的生活2：50個不勉強就做得到的習慣》

作者：佐佐木典士

出版社：三采文化

出版時間：2019年1月4日

本文摘自 三采文化 出版《我決定簡單的生活2：50個不勉強就做得到的習慣》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載。

意猶未盡嗎？前往「讀書吧」購買本書電子版，結帳輸入【ubook】折扣碼，現折 100 元！

圖／擷取自三采文化出版的《我決定簡單的生活2：50個不勉強就做得到的習慣》書中
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讀書吧三采文化

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