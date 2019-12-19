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全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37聯合報 記者魏妤庭／即時報導

每年到了耶誕節，各大百貨或街道以各種璀璨燈飾裝飾，讓耶誕氣息更為濃厚。但不一定要在市區人擠人，身處巷弄中，也能見到繽紛燈飾營造出的浪漫美景。位於石牌的吉慶耶誕巷、福興耶誕公園，是在地人最推薦的2大景點，每逢耶誕節，由住戶發揮巧思，自發性的裝飾造景，吸引不少遊客前往朝聖。

1.吉慶耶誕巷

隱身在石牌巷弄中的吉慶里，有條耶誕巷，每到了耶誕節，住戶總是自發性的張燈結彩，讓整條巷子有著滿滿耶誕過節氣息。據住戶透露，最早會開始裝飾住家，是因為社區裡的三愛教會，在19年前，有3戶到4戶住戶說好一起在家門口裝飾耶誕燈飾，向街坊鄰居報佳音。後來愈來愈多住戶也加入，慢慢成了該條巷子獨有慶祝耶誕節的方式。

隨著交通、資訊發達，愈來愈多人知道石牌有條耶誕巷，因而吸引許多非在地人前往朝聖，使這條巷子聲名遠播。而點燈時間也開始延長，現在是從耶誕節前一周裝飾到隔年元宵節為止，徹夜不斷電。

除了燈飾裝扮整條巷子外，吉慶里於耶誕節前夕，舉辦「吉慶耶誕音樂會」，12月21日晚上7點，除了有各種藝文活動表演，像是飛揚弦樂團、樂活音樂班、日本踊舞、報佳音等，現場還會有爆米花、棉花糖、油飯、湯圓、三角豆皮壽司、糖果餅乾等美食提供品嘗。

地址：台北市北投區石牌路一段71巷15弄

2.福興耶誕公園

除了吉慶耶誕巷外，另一個受歡迎的景點就是福興耶誕公園。福興耶誕公園距離耶誕巷走路約10分鐘左右路程，雖然只是小小的公園，但是裝飾起來相當用心。一走到附近就立刻可以看到高達15公尺的耶誕節主燈，同時在旁邊也會有其他櫻花、金桔樹造景，另外應景的麋鹿也在，還有超可愛的草泥馬。不過，由於燈飾燈光可能會影響到住戶睡眠，因此，大概晚上10點多就會熄燈，想去欣賞的民眾得看準時間再前往，以免撲空。

地址：台北市北投區致遠一路二段35巷內或台北市北投區自強街61巷19號

每戶都有自己的耶誕裝飾特色。記者魏妤庭／攝影
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福興耶誕公園的藍色銀河隧道內，還有小小水母在上頭漂著。記者魏妤庭／攝影
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有戶人家的房子上還掛滿發亮的耶誕小雪人像。記者魏妤庭／攝影
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福興聖誕公園大約到晚上10點多會熄燈。記者魏妤庭／攝影
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一進到巷口就可以見到滿滿人潮。記者魏妤庭／攝影
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吉慶耶誕巷是由居民自發性發揮創意裝飾。記者魏妤庭／攝影
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可愛的氣球內有耶誕老人、耶誕樹等裝飾。記者魏妤庭／攝影
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巷子的另一側則可以看到耶誕巷最大的燈飾耶誕樹。記者魏妤庭／攝影
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福興聖誕公園內有櫻花、金桔樹等燈飾造景。記者魏妤庭／攝影
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從致遠一路或自強街走過來，遠遠就會看到福興耶誕公園高達15公尺的耶誕樹造景。記者...
從致遠一路或自強街走過來，遠遠就會看到福興耶誕公園高達15公尺的耶誕樹造景。記者魏妤庭／攝影
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從隧道內往外看有另一種美感。記者魏妤庭／攝影
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今年特別多可愛的小雪人等吊飾。記者魏妤庭／攝影
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整條巷子因為耶誕燈飾而閃閃發光。記者魏妤庭／攝影
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巷子內的教會三愛教會，也因應耶誕節，放置耶穌誕生的雕像。記者魏妤庭／攝影
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耶誕節北投北市

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