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終於等到!迪奧搖滾春妝粉漾潤唇釉1/1開賣，加碼復刻版

2019-12-19 12:11聯合報 記者劉小川／台北即時報導

揮別秋冬的冷色調吧！DIOR迪奧2020春季彩妝全新上市，以歡快的音樂發想，描繪衝突與現在女性展現出更多不一樣的前衛之美，透過跳豔鮮明的對比色與充滿活力的樂符設計，大膽前衛完美呈現「霓幻樂光」。而彩妝控們必買的新品，就是迪奧全新推出的迪奧癮誘粉漾潤唇釉，1月1日開賣。

迪奧癮誘粉漾潤唇膏全新進化！潤唇釉終於來了

迪奧旗下最夯的癮誘粉漾潤唇膏，連續10年奪下銷售冠軍，終於在2020年1月1日，正式推出「迪奧癮誘粉漾潤唇釉」，是迪奧第一款兼具潤唇及潤色效果的粉漾美唇釉，一抹就能隱形唇紋，透過水漾潤色科技，唇部含水狀況而會變色，台灣上全新6色，最推#012玫瑰木，很適合冬末初春使用，12月26日迪奧線上快閃店先首賣，售價1,200元。

若還是喜歡迪奧癮誘粉漾潤唇膏，迪奧推出兩款復刻經典LOGO版的癮誘粉漾潤唇膏、豐漾俏唇蜜，管身上都有著粉色Dior Logo，且全是賣最夯的#001嬰兒粉，預計將會秒殺。

至於春季彩妝中，迪奧癮誘粉漾潤唇膏也推出兩款新色，迷幻霓光#003，帶點夢幻的霓虹感一擦就美、沉醉珊瑚#017則是高調的珊瑚橘色。

霓幻樂光五色眼影　打造繽紛眼妝

迪奧春妝大玩搖滾風格，將春天的生氣盎然，扣入目眩神秘的春天景象，衝擊出令人耳目一新的感官。

經典五色眼影霓幻樂光限量版，眼影盤上看得到輕快的音符與經典Logo，兩款獨特色彩Pink Vibration霓虹振動#167，以霓虹莓粉色為主調，搭配大膽的鵝黃櫻草花、高調粉橘、及驚艷紫色，刻畫出動感明亮的活力曲目。Blue Beat藍調節​​拍#327則是偏冷色調的和諧組合，包括潟湖藍、海水綠，搭配溫柔的裸粉色系。

迪奧輕透光燦蜜粉餅　霓幻樂光限量版

蜜粉餅則是以波浪五線譜訂製盤面，高密度「3D光燦礦物粒子」為肌膚套上霓光濾鏡，絕佳地融合柔霧質地與虹彩光暈。精心設計兩款獨特色選， Coral Vibes搖滾珊瑚#002、Rosy Vibes搖滾玫瑰#001，輕刷即讓肌膚透出溫暖自然的光澤。

暌違近10年「迪奧玫瑰粉頰彩」終於推出全新升級版，「迪奧玫瑰粉頰彩霓幻樂光限量版」，使用清新水漾粉體科技揉入輕盈細緻的珠光粒子，為雙頰自然潤色、同時散發立體光澤，量身訂製自然透嫩的健康光采。共推出四色，包括Pink 玫瑰柔粉#001為極致柔和的虹彩粉色、Pearl 迷幻霓光 #003（限量色）為低調珠光粉色、Coral 杏桃#004為甜美的杏桃色，輕鬆上色。

迪奧經典五色眼影霓幻樂光（限量版）（左）藍調節​​拍 ＃327、（右）霓虹振動 ...
迪奧經典五色眼影霓幻樂光（限量版）（左）藍調節​​拍 ＃327、（右）霓虹振動 #167 6g／2,550元。圖／迪奧提供
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迪奧玫瑰粉頰彩 霓幻樂光（限量版）＃003／1,500元。圖／迪奧提供
迪奧玫瑰粉頰彩 霓幻樂光（限量版）＃003／1,500元。圖／迪奧提供
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迪奧癮誘粉漾潤唇膏復刻經典LOGO版3.5g／1,200元。。圖／迪奧提供
迪奧癮誘粉漾潤唇膏復刻經典LOGO版3.5g／1,200元。。圖／迪奧提供
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迪奧癮誘粉漾潤唇膏 霓幻樂光限量版＃003 ／1,200元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘粉漾潤唇膏 霓幻樂光限量版＃003 ／1,200元。圖／迪奧提供
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迪奧玫瑰粉頰彩 ＃001／1,500元。圖／迪奧提供
迪奧玫瑰粉頰彩 ＃001／1,500元。圖／迪奧提供
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迪奧癮誘粉漾潤唇膏 霓幻樂光（限量版）＃017／1,200元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘粉漾潤唇膏 霓幻樂光（限量版）＃017／1,200元。圖／迪奧提供
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迪奧輕透光燦蜜粉餅 霓幻樂光（限量版）（左）搖滾珊瑚 ＃002、（右）搖滾玫瑰 ...
迪奧輕透光燦蜜粉餅 霓幻樂光（限量版）（左）搖滾珊瑚 ＃002、（右）搖滾玫瑰 ＃001 6g／2,100元。圖／迪奧提供
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迪奧玫瑰粉頰彩 ＃004／1,500元。圖／迪奧提供
迪奧玫瑰粉頰彩 ＃004／1,500元。圖／迪奧提供
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迪奧豐漾俏唇蜜復刻經典LOGO版6ml／1,200元。圖／迪奧提供
迪奧豐漾俏唇蜜復刻經典LOGO版6ml／1,200元。圖／迪奧提供
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迪奧癮誘粉漾潤唇釉6ml／全六色／1,200元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘粉漾潤唇釉6ml／全六色／1,200元。圖／迪奧提供
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迪奧2020春季彩妝。圖／迪奧提供
迪奧2020春季彩妝。圖／迪奧提供
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珊瑚眼影

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