克羅伊摩蕾茲帥拿Capucines手袋 和法國第一夫人撞款
在社群上有高度好感的女星克蘿伊摩蕾茲（Chloë Morez）近期以超簡約黑色穿搭現身，手上的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines成為唯一的亮點，這款歷經250道工序才打造完成的頂級包款，是多位女星的喜愛手袋之一。
包括艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蘇菲特納（Sophie Turner）、蘿拉哈里爾（Laura Harrier）、印裔女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）、泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）和鍾楚曦都選用了Capucines，蘿拉哈里爾選用可愛的Mini尺寸，相當亮眼，鍾楚曦搭配時髦的路易威登Monogram漁夫帽、淺藍色款Capucines，氣質清麗。
Capucines是2013年推出的手袋，以路易威登創始店的街名命名，且法國第一夫人布莉姬馬克宏（Brigitte Macron）在總統就職大典時，就是拿著具有代表性的Capucines，足證此一包款的經典地位。Capucines代表了品牌皮具工藝的成就，在簡約輪廓中是250道工序的縝密，以頂級皮革馬鞍縫法完成，邊角弧度優美有型，垂蓋搭扣放在外側則露出Monogram花朵，置於內側則露出LV字母標章，包款細節設計繁多，包括Monogram花卉、金屬鉚釘、異材質珍稀皮革等，讓Capucines手袋展現前衛藝術、奢華優雅的多種風貌。
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