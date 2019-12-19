克羅伊摩蕾茲帥拿Capucines手袋 和法國第一夫人撞款

在社群上有高度好感的女星克蘿伊摩蕾茲（Chloë Morez）近期以超簡約黑色穿搭現身，手上的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines成為唯一的亮點，這款歷經250道工序才打造完成的頂級包款，是多位女星的喜愛手袋之一。

包括艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蘇菲特納（Sophie Turner）、蘿拉哈里爾（Laura Harrier）、印裔女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）、泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）和鍾楚曦都選用了Capucines，蘿拉哈里爾選用可愛的Mini尺寸，相當亮眼，鍾楚曦搭配時髦的路易威登Monogram漁夫帽、淺藍色款Capucines，氣質清麗。