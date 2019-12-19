「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

「台灣症」正在大流行？近期Youtube上流傳一支日本電視台的新聞影片，敘述日本全國各地都有民眾出現「各式各樣的東西都要加珍珠」、「會坐在地上看書」等等特殊舉止。主播評斷，是因為近年台日交流頻繁所造成的現象。許多網友看到最後才發現，原來這是交通部觀光局以幽默手法呈現的宣導影片，紛紛留言「超棒的」、「這影片是嗑了多少珍珠做出來的」、「做得太到位了吧」。短短2天，就已累積超過5萬次觀看。

在影片當中，男主播開場就提及日本全國各地民眾出現異常現象，症狀一，就是「生活是為了珍珠而活」，而受訪民眾紛紛點出珍珠帶來的影響，甚至還有拉麵店員表示，「啤酒加珍珠也就算了，拉麵裡絕對不行」，正好呼應日前日本珍珠創意料理的風潮。而畫面中，則是可以看到2名日本旅客，在西門町購買珍珠飲品的場景。

症狀二，則是「隨時隨地自在看書」。站在書局內看書的日本民眾對此表示，「我以為她身體不舒服要坐下，原來是要看書」、「剛不小心踩到一個女生的手」。而影片場景則是3名日本女遊客，在台中的書局內自在地坐在地上看書，顯現出台日書局氛圍的大大不同。

至於症狀三，則是「肢體語言也變得不通」。伸出大拇指、小拇指的牛角手勢，在日本店員的眼中，是要打電話、夏威夷「Aloha」的打招呼，但其實是因為日本旅客在台南旅遊時，跟攤販學習到「六」的手勢，同樣是顯示出台日各異的手勢習慣

在影片最後指出，專家表示，造成這種現象的原因，是因為近年台灣與日本交流頻繁，而引發台灣症流行，請大家去台灣玩要細心留意。同時字幕則顯示出「今年12月訪台日人超越200萬」的喜訊，同時以日本節目常使用的贊助商手法，打上「提供 Taiwan THE HEART OF ASIA」字樣，讓人發現原來是交通部觀光局的宣導影片