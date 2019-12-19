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墾丁凱撒4人房2020元！48小時限時搶購 加碼抽高鐵票

2019-12-19 11:56聯合報 記者羅建怡／即時報導

墾丁凱撒國民日4人入住只要2020元！這項破盤的年終回饋，限時48小時搶購，不只2020元住宿，還加碼抽高鐵車票。

每年12月許多飯店因應耶誕節、跨年推出許多優惠活動，墾丁凱撒大飯店「凱撒國民日」也祭出超狂新年搶購優惠，不論雙人、4人都能以2,020元的價格入住，包括配合觀光局延長至明年1月底的秋冬旅遊補助計劃除每房能再享1,000元折扣、官網訂房加購高鐵聯票享7折優惠外，還加碼抽免費高鐵票、高鐵半價乘車券等好禮。

墾丁凱撒飯店表示，每月推出的「凱撒國民日」限時48小時優惠活動今年已滿2周年，推出以來，深受好評，每月專案求新求變，諸如加碼房型升等、加贈晚餐或饗樂金等，除保持專案新鮮感外，更重要的是能省去上網比價的麻煩，讓消費者能選擇適合自己的專案或是有利的產品組合入手。

墾丁凱撒走出飯店就是小灣沙灘、墾丁大街，為滿足親子客需求，飯店內除兒童戲水區、小凱撒營隊、DIY等活動外，12月飯店休閒中心更推出全新兒童遊戲空間，讓孩子在飯店中能盡情玩耍，也推薦飯店SPA享受精油舒壓按摩。

墾丁凱撒大飯店「12月凱撒國民日」：雙人~4人平日入住景觀客房（不含早）每晚2,020元

開賣日期：2019/12/23 12:00~2019/12/25 12:00止（限時48小時，售罄提前結束）

住宿日期：2020/1/1-2020/1/31 (春節期間恕不適用)

相關活動優惠，可至墾丁凱撒大飯店官網查詢

休閒中心兒童攀岩場。圖／墾丁凱撒提供
休閒中心兒童攀岩場。圖／墾丁凱撒提供
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墾丁凱撒大飯店景觀客房。圖／墾丁凱撒提供
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墾丁凱撒休閒中心有很多兒童體驗，圖為說故事區。圖／墾丁凱撒提供
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凱撒墾丁高鐵

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