鼠年限定「HOLA米奇聯名商品」來囉！懶骨頭椅、悶燒罐、限量版春聯窗花超可愛

明年是鼠年，最能代表鼠年的經典卡通人物當然非米奇、米妮莫屬！為了讓傳統春節別具新意，HOLA特力和樂再度邀請米奇、米妮情侶檔推出鼠年限定聯名商品，為大家帶來一整年的超萌好福氣，除了以米奇的經典紅、黑配色展現大人味的喜氣感之外，去年上市一周就賣光的HOLA特力和樂獨家設計款米奇系列春聯窗花，今年新款式也再度登場，更囊括客廳、餐桌、臥室、日常等18款居家用品，每個角落都能自然融入米奇身影，12月26日起正式開賣。

HOLA特力和樂獨家的米奇系列春聯窗花，這次由米奇、米妮成對賀新年，畫面中由兩位主角一同放鞭炮、團圓圍爐、走春祈福，將過年傳統習俗融入設計，7款窗花代表意涵分別為：除舊歲、平安過好年、恭賀新禧、團圓、福、恭賀新春、迎春祈福，搭配米奇米妮的可愛身影，為大家帶來鼠福臨門好兆頭。

春節前夕除舊布新，HOLA特力和樂聯名商品首度推出懶骨頭，米奇、米妮的大頭造型大人、小孩都無法抗拒，另有頭部可彎折的漢堡和室椅、堆疊式抽屜櫃、門簾、寢具、刮泥墊、造型壁鐘等，讓米奇控可以重新布置居家空間。

HOLA特力和樂也同步推出多款個人生活雜貨，包括隔熱手套、悶燒罐、不鏽鋼保溫杯、餐碗、餐墊、杯墊、抱枕、手插枕、暖腳枕、購物袋等，讓米奇、米妮陪伴大家圍爐守歲賀新年。