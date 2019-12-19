不怕衣櫃包包發霉！迷你除濕機拯救冬季收納潮濕困擾
日系品牌總是能發揮日本人對生活的細微觀察，設計出具有獨到特色、解決痛點的有趣產品。日本精品家電品牌amadana新推出機身薄於市面上同類型商品35%的「薄型空氣清淨機」，以及解決衣物包包發霉問題的「櫥櫃用除濕機」，精巧簡約的外型，輕鬆讓居家生活變得更舒適而有質感。
amadana薄型空氣清淨機，同時採用DC直流風扇與活性碳、HEPA、光觸媒強效三層過濾網，有效去除異味、PM2.5，並可分解細菌與病菌。厚度減少35%以上之超薄型機身，加上提把設計，更可輕鬆在家中各個角落使用。而amadana櫥櫃用除濕機，除了7公分超薄機身，整體體積也更加輕巧，特別適合使用在易囤積濕氣的密閉衣櫃與收納間等狹窄的擺放環境。採用TiO2光觸媒濾網，有效分解細菌與黴菌，單天除濕量更可達360ml，較一般除濕盒高出約80倍的除濕能力。
另外，amadana也首度在台亮相與兩位頂級咖啡職人推出全新子品牌「Beasty Coffee by amadana」，擁有一系列極具日式風格的咖啡沖煮器具，包括濾杯、手沖咖啡壺、馬克杯、咖啡壺、量匙，甚至咖啡豆都由職人們一手包辦。即日起至2020年1月19日止，於忠泰美術館內、由日本建築大師青木淳操刀空間設計的「明日咖啡MOT CAFÉ」，推出Beasty Coffee by amadana X MOT CAFÉ期間限定咖啡館（台北市大安區市民大道三段178號），用品牌全系列商品將日本原創店鋪令人回味無窮的味覺饗宴於台北經典重現。
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