不怕衣櫃包包發霉！迷你除濕機拯救冬季收納潮濕困擾

日系品牌總是能發揮日本人對生活的細微觀察,設計出具有獨到特色、解決痛點的有趣產品。日本精品家電品牌amadana新推出機身薄於市面上同類型商品35%的「薄型空氣清淨機」,以及解決衣物包包發霉問題的「櫥櫃用除濕機」,精巧簡約的外型,輕鬆讓居家生活變得更舒適而有質感。

amadana薄型空氣清淨機,同時採用DC直流風扇與活性碳、HEPA、光觸媒強效三層過濾網,有效去除異味、PM2.5,並可分解細菌與病菌。厚度減少35%以上之超薄型機身,加上提把設計,更可輕鬆在家中各個角落使用。而amadana櫥櫃用除濕機,除了7公分超薄機身,整體體積也更加輕巧,特別適合使用在易囤積濕氣的密閉衣櫃與收納間等狹窄的擺放環境。採用TiO2光觸媒濾網,有效分解細菌與黴菌,單天除濕量更可達360ml,較一般除濕盒高出約80倍的除濕能力。