聖誕禮物就買這個！貓小姐Ms.Cat聯名銀飾優雅上市

圖／STORY故事銀飾、聯合數位文創提供 分享 facebook

貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat，可愛又療癒的作品，深受女性喜愛，今年聖誕新年假期，特別與台灣飾品品牌STORY故事銀飾合作，攜手推出「貓小姐Ms.Cat聯名純銀飾品」，將貓星人各種姿態與氣質銀飾結合，讓貓奴們天天都能帶「貓」出門。

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貓咪無疑是現代最受歡迎的寵物之一，隨著貓奴數量持續增長，各式與貓相關產品如春後雨筍般不斷推出，卻顯少有以貓為主題的珠寶飾品，STORY故事銀飾聽到貓奴心聲，將貓小姐Ms.Cat畫筆下的貓咪變身成項鍊、手鍊、戒指、耳環等12款簡約優雅飾品。

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貓咪變成耳環，佔據左右兩邊耳朵呢喃說著悄悄話；有時又調皮的爬上耳垂，想吸引眾人目光。總愛擠在一起的貓咪們，呼朋喚友成為項鍊，撒嬌的黏在妳的脖子上，或是成為那只閃亮戒指，圈住妳的好心情。簡約優雅的設計又帶點俏皮，日常穿搭、約會、上班都能展現獨特氣質。

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精裝版故事包裝，隨飾品附贈貓小姐Ms.Cat專屬束口袋，出門遠行都能將「貓小姐Ms.Cat聯名純銀飾品」帶在身邊，像是帶著家裡的貓寶貝一起旅行，天天都能帶「貓」出門，隨時隨地黏在一起。