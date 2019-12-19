史上規模最大「2020世界新車大展」 來自未來科技概念車亮相

上屆世界新車大展吸引30萬人次，預估本屆將突破40萬人次。圖／台北市汽車代理商業同業公會、上聯國際展覽提供 分享 facebook

兩年一度規模最大的「2020世界新車大展」將在2019年12月28日到2020年1月5日盛大展出，本展覽由台北市汽車代理商業同業公會(TADA)所主辦，堂堂邁入了第23屆！本屆車展除了強調正統性以及原廠參加的品質保證，更是全台唯一與世界級車展同步的旗艦車展，包含：台、美、德、英、法、日、韓、義、瑞、捷等全球車商齊聚參展，邀請來自世界各國知名汽車品牌，以專業共同打造出世界新車大展的優良品牌。

近年來全球車輛科技發展突飛猛進，為了讓消費者近距離體驗汽車品牌與設計感，本屆展覽大力引進全球34頂尖汽車品牌參展、超過300台新車、近4000格展位搶先曝光，是車展史上規模最大的車界盛會。汽車公會也將各家車廠紛紛推出的旗下名車皆邀請至現場，包含最新主力車型、未來概念車、綠能電動車及華麗超跑，展出最具前瞻的駕馭科技及頂級造車工藝，話題性十足。

上屆世界新車大展現場。圖／台北市汽車代理商業同業公會、上聯國際展覽提供 分享 facebook

本屆主軸為「科技車聯網、Ai自動駕馭、環保電動車」，透過本展讓所有優秀的國際汽車同業相互交流，提升彼此產業視野，消費者更可以在展會中獲得各國新車趨勢認知。同時，與去年的30萬人次相較，今年預售票於展前成長同期約3成，9天展期預計將突破40萬人次。

現場除了展出各式概念車款與最新豪華超跑，大會也規劃與新車合照打卡抽50吋電視，憑車展門票至指定處參加摸彩還有機會獲得iPhone手機、Mac筆電、switch遊戲機、Dyson吸塵器等眾多3C豪禮，透過豐富的活動吸引民眾踴躍前往。

即日起至12月23日購買早鳥票享73折優惠價220元(原價300元)，購票請至 udn售票網 。

2020世界新車大展

展覽日期：2019年12月28日（六）~2020年1月5日（日）

展覽地點：台北南港展覽館1館1F&4F（台北市南港區經貿二路1號）

展覽時間：10:00-18:00

客服專線：02-2759-7167

主辦單位：台北市汽車代理商業同業公會

承辦單位：上聯國際展覽有限公司