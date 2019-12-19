讀墨電子書年銷售破億 「香港簡史」反送中風暴中崛起

「香港簡史」原本是冷僻的歷史書，卻在反送中風暴中異軍突起，拿下Readmoo 讀墨電子書2019暢銷榜第68名。Readmoo 讀墨電子書昨公布年度閱讀報告，暢銷榜呈現與實體書不同的風貌。讀墨指出，電子書比實體書更能及時反應讀者需求，創造各種類型的暢銷書。

Readmoo 讀墨電子書昨公布2019年度閱讀報告：電子書閱讀時間與營收雙雙翻倍成長，50 萬會員全年全站閱讀時間 5400 萬分鐘，為 2018 全年的 1.7 倍，營收更突破新台幣 1 億元大關。讀墨表示，2019年讀者較前一年略微年輕化，以 26到30 歲讀者占比最高，隨身性高的手機與 mooInk 為讀者最常使用的兩大閱讀載具。

讀墨發現，每年暢銷書籍雖各有消長，就銷量而言，讀者的最愛仍是商管類型，就閱讀時間來看，文學小說仍是讀者調劑生活的主力。

電子書和紙本書有什麼不同？讀墨以「香港簡史」為例，該書由香港大學文學院副院長兼歷史系教授高馬可（John M Carroll）撰寫，根據英語世界中暢銷的香港歷史讀本A Concise History of Hong Kong翻譯出版，英文版深獲好評。

然而2013年翻譯成中文版時，出現兩個版本，其中一個版本刪除了一些「敏感內容」，引發原作者的質疑。

讀墨表示，「香港簡史」在反送中事件爆發後，不少香港讀者到讀墨購買此書電子版，爭相走告「只有讀墨的版本是完整版」，讓此書突然鹹魚翻生、銷量暴增。讀墨發現後，立刻在平台上介紹此書，更推出一日優惠，進一步吸引台灣讀者購買。