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淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29聯合報 記者張芳瑜／即時報導

迎接耶誕節，全台各地充滿美拍燈飾與打卡景點，在淡水捷運站周邊的淡水老街廣場、金色水岸、淡水旅遊服務中心、馬偕銅像三角公園，今年以「穿越。浪漫TAMSUI浪漫。穿越」為主題的造景燈飾，帶來復古火車頭、光影隧道等，將陪伴大家至2020年2月。

另外，走進淡水金色水岸，由新北高灘地工程管理處規劃的最佳網美拍攝景「耶誕雪屋」就在眼前，透過圓弧雪屋概念，形塑出不同機能的空間，像是約會秘密基地、像是野餐帳篷，十足空間感的設計讓民眾互動零距離。沿著淡水河邊的環河道路，路樹也都亮了起來，寬闊的河岸少了城市的擁擠感，很適合在冬天與親友一起邊散步邊打卡。

淡水捷運站「穿越。浪漫TAMSUI浪漫。穿越」燈飾。記者張芳瑜／攝影
淡水捷運站「穿越。浪漫TAMSUI浪漫。穿越」燈飾。記者張芳瑜／攝影
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粉紅耶誕樹。記者張芳瑜／攝影
粉紅耶誕樹。記者張芳瑜／攝影
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淡水捷運站「穿越。浪漫TAMSUI浪漫。穿越」燈飾。記者張芳瑜／攝影
淡水捷運站「穿越。浪漫TAMSUI浪漫。穿越」燈飾。記者張芳瑜／攝影
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光影隧道。記者張芳瑜／攝影
光影隧道。記者張芳瑜／攝影
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耶誕雪屋。記者張芳瑜／攝影
耶誕雪屋。記者張芳瑜／攝影
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淡水河金色水岸新北

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