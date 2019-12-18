送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機　吃港點也能看飛機

來自香港的港點連鎖餐廳「添好運」，自12月19日將正式進駐桃園機場第二航廈，開設在台第10間分店。桃園機場T2店，也將是全球首間可以近距離觀賞飛機起降的添好運門市。為慶祝開幕，也提供贈送薏米水、打卡送蛋撻、波霸系列飲品第2杯6折等不同優惠。

創立於香港旺角的添好運，自2010年至2020年期間，連續11年獲得香港米其林的一星肯定。2014年添好運首度進軍台灣，5年內已經拓展至10間分店，即將開幕的桃園機場T2店，也為添好運全球的第51間分店。

因應機場旅客的早餐需求，桃園機場T2店獨家於6點至9點期間，推出「米其林早餐組合」，有港式牛腩湯麵、荷葉芋頭糯米飯等共7款經典港式飯麵粥選擇，搭配季節時蔬、薏米水，每套178元起。另外全天候也有「米其林單人套餐」，共有10種主食選擇，搭配蒸籠點心組合、季節時蔬。

桃園機場T2店特別結合台灣特色的「珍珠」，推出「波霸水果啤酒」，另還有「撞味波霸系列」，包括有波霸流沙西多士、波霸港式奶茶、波霸鴛鴦奶茶等不同的點心飲品。同時桃園機場T2店與多間指定門市，同步推出高山烏龍、鐵觀音等台灣代表茶飲，讓旅客也能喝到台灣好茶。