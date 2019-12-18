內心很孩子氣 楊乃文靠「反差萌」吸引粉絲一跟10幾年

法國時尚品牌Isabel Marant登台，首間概念店進駐微風信義二樓，開幕活動特別邀請個性女星楊乃文擔任嘉賓，除了展演品牌服飾之外也將在晚間派對帶來現場演唱經典歌曲「星星堆滿天」，呼應品牌浪漫又有個性的特色。

雙魚座的乃文表示，自己個性其實非常反差，外表酷酷的但內心很浪漫，「就像Isabel Marant的設計一樣，浪漫的同時又很帥氣，這也是為什麼我會特別選唱看似浪漫但帶點倔強感的『星星堆滿天』。」而這樣的個性特質，也是出道十幾年的她自認能夠讓那麼多忠實粉絲多年來始終支持她的原因，「我想他們應該慢慢發現我個性中的兩種極端吧！就像很多人經常認為我很『冰冷』，不笑的時候看起來很兇，那不是我的錯喔！其實我內心很孩子氣，平常滿喜歡開玩笑，也會去粉絲團跟粉絲聊天。」

面對年底的派對時光，乃文透露耶誕節和過年是她最喜歡的兩大節日，喜歡充滿冬天氣息的耶誕和人潮因返鄉而變少的台北，可以讓她自在漫步街頭。不過目前沒對象的她並沒有浪漫的過節計畫，「但是會跟好友們聚會享受美食，只要有吃有喝就好了！」出道多年一直保持好身材和好膚質，全靠每天喝三公升的水和運動習慣。

聊到外貌，這次新專輯「越美麗越看不見」談論到「內在美」、「個體本質」，像是主打歌「悔過書」中「原來我該用力活到不被討厭」的歌詞，相信許多人都會覺得非常有感，特別是公眾人物。對此乃文誠實地表示，即便到現在她也依然會受主流的審美觀念影響，「再了不起的人難免都會希望得到特定某些人的認同，這個社會還是有很多標準，讓人會覺得自己不夠聰明、不夠高、不夠美麗，不夠這個那個的，我常常有這種經驗，比如說我明明知道胖瘦不是最重要的，健康才重要，但因為長久以來受社會價值觀影響，就還是會想要瘦一點，雖然我真的希望自己能夠不被影響，但我的確被影響了！」

身為公眾人物，不只是容易被主流審美觀框住那麼簡單，在那麼多雙眼睛注視下，「做自己」這件事的難度自然更高。就拿平常的服裝造型來說，乃文透露，她在沒有當歌手之前是很敢穿的，「我會穿整身粉紅色出門，但現在因為歌手身分所以會避免這樣做，盡量低調一點。」所以她特別喜歡倫敦街頭那種各式各樣造型不設限的氛圍。

當年獲得金曲獎最佳女演唱人獎，乃文上台只說了「謝謝大家，謝謝」幾個字就結束，「省話一姊」的螢幕形象深植人心，到了近幾年開始似乎變得更親切、熱情了些，對此乃文也表示這其實也是一種學習的過程，「就像我剛出道的時候，不懂很多訪問時的規則，比如說我在思考的時候就會被覺得好像不理人家，又或者是其實很多媒體訪問是可以很輕鬆的，但我就會過度嚴肅，我的確有某個部分是很嚴肅的，有時太想認真回答問題，後來經同事提醒就慢慢發現好像可以放鬆一點。」說完又露出不好意思的笑容。