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横掃空調業界榮譽 日立冷氣獲商務人士理想品牌八連冠

2019-12-18 21:11聯合報 記者黃筱晴／即時報導

今周刊公布商務人士理想品牌大調查，日立冷氣成為專業空調品項大贏家，冷氣連續八度拿下「商務人士理想品牌」第一名，日立除濕機與空氣清淨機更同時獲得冠軍殊榮，空調第一品牌實至名歸。

雖然市面上品牌越來越多元，但在選擇耐久性家電產品時，品質與品牌價值才是取得消費者青睞的關鍵。尤其商務人士生活步調快速，凡事講求速度與效率，對行動裝置的依賴程度更與日俱增，因此日立冷氣積極發展雲端智慧科技，「App雲端智慧控」可遠端遙控空調、除濕機、全熱交換器等產品，還能設定依據手機與家的距離，自動啟動運轉、關閉或推播提醒，隨時隨地掌握家中空調產品。此外，針對大坪數及多樓層空間，提供8房集中控制器、32房集中控制器，以及可同時控制多達2,560台室內機的「適溫適所DX管理系統」，讓空調管理更加便捷快速，家電智慧管理再升級。

日立冷氣除了引進全部日本原裝進口的空氣清淨機之外，全新推出清淨型除濕機，搭載多層清淨裝置，以完整的分層清淨結構可過濾小至PM0.1的塵污與有害氣體，除濕、清淨一機雙效，守護家人呼吸健康。家用變頻空調頂級、旗艦系列亦採用日本製壓縮機，運轉高效、耐用，長時間使用更安心，搭配App雲端靈活操控，帶來舒適又舒心的空調生活。

日立空調產品不斷創新，複合式空調融入循環經濟概念，使用冷氣時可回收室外機所釋放的熱能免費製造熱水，同時滿足熱水、冷氣、暖氣三種需求，兼具省電、環保與安全。日立SET FREE變頻多聯式空調針對豪宅、別墅及智慧大樓，開發出滿足各種需求的室內機，搭配可自由組合的室外機，使設計規劃更加靈活多變，更能依使用需求分區獨立運轉，同時滿足空間極大化與高品質空調的嚴格要求。從產地、技術、專業到服務，日立冷氣數十年來堅持不斷自我提昇，成為商務人士一致的選擇！

日立變頻冷氣頂級系列，壓縮機日本製造，兼具品質與美感。圖／日立冷氣提供
日立變頻冷氣頂級系列，壓縮機日本製造，兼具品質與美感。圖／日立冷氣提供
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日立清淨型除濕機，業界獨家無動力熱管除濕技術，除濕清淨一機雙效。圖／日立冷氣提供
日立清淨型除濕機，業界獨家無動力熱管除濕技術，除濕清淨一機雙效。圖／日立冷氣提供
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台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司總經理羅淮正（右）代表接受副總統陳建仁頒...
台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司總經理羅淮正（右）代表接受副總統陳建仁頒予獎項。圖／日立冷氣提供
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