來自世界遺產白神山地的瑰寶！ALBION白神之露一抹濕潤

冬天的寒冷，讓肌膚出現不適嗎？乾燥會讓肌膚出現嚴重老化，不可不忽視。 日本保養品牌ALBION在本秋田縣西北部、青森縣西南部的白神山地設立「白神研究所」，將森林最原始的生態，發展出美肌神器。用純天然的發酵，將肌膚不適一次拋開。

ALBION於日本古老純淨的白神山地所孕育出來的高機能精華露，集精純植萃與抗老能量於一身，推出「白神之露」，內含5種嚴選藥草，檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、茵陳蒿、山地蒿，不使用農藥的方式栽種，5種配方也不互相抵觸，更能為肌膚帶來新的生機。

白神之露沿用ALBION百年歷史「純白麴」，再以加乘獨家發酵技術，發展出全新MYURAT™發酵精萃用微生物「麴菌」發酵之方式，來與白神研究所嚴選出的5大藥用植物進行結合、透過ALBION最新的微生物發酵法進行發酵，創造出與一般植物萃取，或人工合成成分大相逕庭的新活性物質。

實際使用白神之露，用量不用太多，就能有一滴入肌的好膚感，質地用來保濕，不黏膩，最重要是快速滲透吸收，讓肌膚像喝飽水般的滋潤。