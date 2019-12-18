9 Palette Parlor草莓季登場 吃的到超大顆日本草莓

無酒精甘酒果汁，售價130元。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 主打安心、安全且豐富多樣的生鮮蔬果的日本「九州屋」，今年海外首間店「9 Palette Parlor」落腳台北微風南山艾妥列2樓，販售使用日本、台灣的當季新鮮水果特製的水果三明治、水果霜淇淋、水果聖代、新鮮果汁等，不加糖漿，帶來最天然的滋味。正逢草莓盛產旺季，即日起9 Palette Parlor推出「草莓系列」甜點及飲品，奢侈使用一顆顆碩大且鮮紅欲滴的日本草莓，還有使用一整顆哈密瓜打製的新鮮果汁。此外，2020年1月31前，凡單次單筆消費滿250元可累積1點，以此類推，累積滿5點可兌換市價100元北海道牛乳霜淇淋乙隻。

9 Palette Parlor草莓季特別選用日本進口大草莓特製「日本草莓霜淇淋」，可選配香草、草莓、綜合三種霜淇淋，享受酸甜滋味；還有草莓控必點，奢侈使用約8~12顆草莓的「草莓聖代」，將又紅又大的新鮮草莓、草莓果凍、蜂蜜果凍、草莓凍乾及北海道牛乳霜淇淋層層疊疊放入杯中(日本草莓聖代/台灣草莓聖代售價不同)；果汁擇有使用草莓、蘋果、柳橙打成的「甜蜜粉」綜合果汁，外觀夢幻療癒，也是門市的超人氣商品。