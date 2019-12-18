LOEWE粉紅木蘭花香水形象廣告 金漆潑墨的奢華張力

將金漆與石材兩種元素的絢爛、張力發揮到極致，成就了LOEWE首度面世的AURA Pink Magnolia香水形象廣告，由攝影師Craig McDean掌鏡，呈現了此款香水的奢華與迷離，猶如木蘭花基調般神秘。

LOEWE AURA Pink Magnolia香水廣告首次面世，以立陶宛籍模特兒Kris Grikaite化身黃金女郎，拍攝一系列形象片，她3年前在俄羅斯被發掘時年僅16歲，與眾不同的氣質旋即成為獨具個性的模特臉孔。香水廣告的情境版本則是以金漆潑墨的視覺效果，加上金箔、木料、石頭等材質的運用，代表創意總監Jonathan Anderson構思香水時靈光一閃、宛如金光乍現的瞬間。