LOEWE粉紅木蘭花香水形象廣告 金漆潑墨的奢華張力
將金漆與石材兩種元素的絢爛、張力發揮到極致，成就了LOEWE首度面世的AURA Pink Magnolia香水形象廣告，由攝影師Craig McDean掌鏡，呈現了此款香水的奢華與迷離，猶如木蘭花基調般神秘。
LOEWE AURA Pink Magnolia香水廣告首次面世，以立陶宛籍模特兒Kris Grikaite化身黃金女郎，拍攝一系列形象片，她3年前在俄羅斯被發掘時年僅16歲，與眾不同的氣質旋即成為獨具個性的模特臉孔。香水廣告的情境版本則是以金漆潑墨的視覺效果，加上金箔、木料、石頭等材質的運用，代表創意總監Jonathan Anderson構思香水時靈光一閃、宛如金光乍現的瞬間。
今年秋季上市的LOEWE AURA系列香水共有3款，包括融入廣藿香、橙花、茉莉的銀色瓶身Floral，還有加入柚子清香的無花果木瓶蓋White Magnolia，Pink Magnolia的基調則是粉紅木蘭花，花語是高尚的靈魂，枝枒的生命力與花朵的形貌也有獨樹一格的高冷，揉合麝香、檀香、紅色系的水果香，以迷人花香調形成一圈金暈的靈感打造視覺，瓶蓋為懸鈴木材質，木材的溫潤象徵女性的特質。
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