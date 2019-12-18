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忘了帶提款卡也不怕！萊爾富推Hi ATM「App無卡提款」

2019-12-18 18:10聯合報 記者陳立儀／即時報導

大街小巷無處不在的便利商店，已經成為許多人24小時提款、轉帳的好幫手，但總有人一時糊塗，眼看提款機就在面前卻忘了帶提款卡出門，萊爾富宣布與國泰世華銀行攜手，於Hi－Life VIP App中推出Hi ATM功能，成為首家率先推出「App無卡提款」服務的超商，即日起只要透過手機下載Hi－Life VIP App就能一指開通Hi ATM無卡提款服務。

萊爾富與國泰世華銀行結盟，透過Hi ATM可於全台萊爾富近1,000台的國泰世華ATM進行無卡提款，轉帳、提款、存款等指定交易還能累積萊爾富Hi點。首創的Hi ATM無卡提款服務，可先透過手機下載萊爾富Hi－Life VIP App，點入 「Hi ATM 」綁定國泰世華銀行金融卡，再點選「國泰世華無卡提款」，即可利用產生的提款QR code至全台萊爾富近1,000台的國泰世華ATM進行提款，首次綁定可免費獲得Hi Cafe大杯熱拿鐵咖啡2杯、限量10,000名，完成指定交易每月最高再送萊爾富4,000 Hi點回饋。

非國泰世華銀行用戶也可透過Hi ATM綁定他行金融卡，同樣享有首次綁定禮及每月最高送萊爾富4,000 Hi點回饋，如果以國內跨行提款手續費一次5元計算，萊爾富贈送的4,000 Hi點等於享有4次免跨行手續費（每200 Hi點折抵1元），每個月現省20元。

萊爾富Hi ATM首次綁定金融卡，可免費獲得Hi Cafe大杯熱拿鐵咖啡2杯、限...
萊爾富Hi ATM首次綁定金融卡，可免費獲得Hi Cafe大杯熱拿鐵咖啡2杯、限量10,000名。圖／萊爾富提供
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萊爾富、國泰世華銀行攜手，於Hi－Life VIP App推出Hi ATM無卡提...
萊爾富、國泰世華銀行攜手，於Hi－Life VIP App推出Hi ATM無卡提款服務。圖／萊爾富提供
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