「鼠年玉璽酒」來了！放對位置可招「運來財來錢來」

金門酒廠每逢歲末年初推出的台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起已發表羊、猴、雞、狗、豬年共5款，2020年將推出限量6千套的「鼠年玉璽酒」。星數專家艾莉絲也分享金鼠年專屬玉璽酒的開運招財秘訣，放對位置可招「運來財來錢來」。

「鼠」是十二生肖之首，代表機靈、活躍、多福氣；而2020年為庚子年，「庚」是金，「子」是鼠，也就是俗稱的「金鼠年」，寓意飛黃騰達之年，因此，金門酒廠將金鼠年的玉璽酒名為「眾望所屬」。酒器為正方體的玉璽造型，包裝則從故宮宮門造型找到靈感，酒器底部篆刻「眾望所屬」四字，配上木作底座，串起金鼠年的吉祥祝福。上蓋則採用「眾望所屬、鼠吉蓬昌」的立體雕塑，呈現金鼠年的豐年好兆頭。

瓶中盛裝的金門高粱酒，為金門酒廠首席國寶級品酒師與首席勾調師，逐罈挑選窖藏坑道至少8年以上的陳高，醞釀催陳出細膩優雅的陳香。

新品發表會也請來星數專家艾莉絲，分享金鼠年專屬玉璽酒開運招財秘訣。她說，2020年是庚子年（金生水），金鼠造型的玉璽酒，盛滿了酒水，金生水，代表著心想事成、美夢成真的財富年，也象徵財源滾滾而來，有招財聚財之效。艾莉絲建議，可將鼠年玉璽酒放置在「財位」，例如「明財位」一般指客廳財位，在入門的左邊或右邊對角線的位置，可以根據居家大門的開門方向來定位；或放置「流年財位」，西北方催旺正財，東北、東南方可提升偏財。

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