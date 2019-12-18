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全聯與Hershey's再聯名 全新巧克力千層、布丁曝光

2019-12-18 17:30聯合報 記者張芳瑜／即時報導

全聯We Sweet聯名甜點一波接一波，年底正逢耶誕佳節，更找來美國經典知名品牌Hershey's好時巧克力再度聯手，於12/20~2020/1/16舉辦「We Sweet世界巧克力大賞」，不只將人氣甜點強勢回歸，更帶來4款全新獨家商品。另外，購買「世界巧克力大賞」指定商品單筆滿169元，再加贈印花1枚。

全聯2017年底首次推出Hershey's聯名甜點後一炮而紅，2018年再度登場也讓業績突破億元大關。今年為了不讓巧克力控們失望，再次將Hershey's的好時可可粉、好時巧克力醬、好時黑巧碎粒豆再度變化出4款新品，預計也能創下破億的好成績。新品包括「經典巧克力派」使用湯種巧克力蛋糕搭配濃郁巧克力慕斯與棉花糖，最後淋上苦甜巧克力醬；「醇黑巧克力千層」每層蛋皮使用Hershey's巧克力製成，層層堆疊的巧克力鮮奶油內餡，搭配牛奶巧克力作點綴，層次分明；「經典巧克力菠蘿泡芙」選用Hershey's巧克力製成綿密的慕斯奶油內餡，佐以巧克力淋醬包裹著杏仁角，酥脆外殼更美味；「經典巧克力布丁」則以Hershey's可可粉融入鮮奶油，口感滑順。

此外，與Hershey's聯名的濃情雙重巧克力燒、冰心捲蛋糕也強勢回歸，全聯還推出多款Hershey's商品，包含「Hershey's X 杜老爺極濃可可饗宴雪糕」、「Hershey's好時黑巧克力醬」、「家樂氏Hershey's焦糖脆皮黑巧克力夾心」，以及限量新登場的「Hershey's好時巧克力(巧酥白/酥脆花生蝴蝶造型餅)」、「Hershey's好時金磚巧克力(巧酥白/杏仁黑)」。

新品「醇黑巧克力千層」售價99元(2入)。圖／全聯提供
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新品「經典巧克力菠蘿泡芙」售價59元、「經典巧克力布丁」售價55元。圖／全聯提供
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新品「經典巧克力派」售價99元。圖／全聯提供
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「濃情雙重巧克力燒」售價99元。圖／全聯提供
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冰心捲蛋糕「經典巧克力交響曲」售價99元(4入)。圖／全聯提供
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