東區變身「遊樂園」 有吃有玩再送「東京奧運機票」

日本祈福神社搬到現場，還可以力搏好彩頭。記者羅建怡／攝影 分享 facebook 信義區變身遊樂園？這是全球旅遊體驗預訂平台KLOOK舉辦的年度品牌嘉年華，12月19日起在台北信義區香堤大道熱鬧展開，巴黎鐵塔、日本神社、夢幻水晶球與旋轉木馬都現身，除了夢幻打卡點，同步祭出今年最後一檔優惠，包括天天抽東京奧運來回機票、各國WiFi上網1折、歐美行程現折2,000元、台北桃園接送199元及日本環球影城買一送一等好康。

此外，台北市跨年晚會期間，KLOOK還將在舞台上大螢幕公開特定商品優惠碼，例如限額免費換繼光香香雞、珍煮丹、全站1,000元優惠券等，將過節的歡樂氣氛炒到最高點。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，今年跨年剛好在周間，許多人選擇在台灣過個輕鬆溫馨的假期；KLOOK根據台灣旅客熱愛的目的地，將日本巴黎甚至新加坡等經典場景重現在信義街頭，讓大家一秒就能沈浸在「世界樂園」的歡樂過節氣氛。

KLOOK「世界遊樂園 Travel Land」品牌嘉年華於12月19日登場，一連14天直到1月1日在信義區香堤大道上舉辦，現場設有日本神社可開放讓民眾前來祈願，還能試玩大錘王搶500元買單券；高達5公尺的巴黎鐵塔拉霸機，現場民眾只要手機出示KLOOK會員畫面就能免費體驗，還有機會獲得2,000元現金券以及日本東奧來回機票等多項好康。