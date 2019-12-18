芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

耶誕節即將到來，派對熱潮帶動了團購甜點的買氣，社群團購網ihergo愛合購公布2019年10大團購甜點排行榜，冠軍由豆穌朋泡芙拿下，今年最佳紀錄為單周賣出17,544顆，第二名是亞尼克菓子工房生乳捲，而且亞尼克菓子工房共有兩款入圍，是唯一多品項入榜的品牌，第三名則是香帥蛋糕芋香捲，前三名都是發跡於雙北市。

ihergo愛合購2019年團購甜點冠軍的豆穌朋泡芙，也是今年上半年的團購冠軍，主打菠蘿酥皮搭配冰心內餡，在夏季創下銷售高峰；第二名是亞尼克菓子工房的招牌生乳捲，亞尼克今年於各大捷運站特闢YTM無人蛋糕提領站之後，完整串連線上、線下的行銷及銷售鏈，順勢帶動了團購買氣，今年最佳成績為單周賣出1,842條；第三名的香帥蛋糕芋香捲團購最高銷售紀錄為單周賣出1,782條。

今年崛起的台中樂樂甜點，招牌的脆皮提拉米蘇以草莓口味最熱賣，擠進第四名，曾創下單日賣出300盒、約2,700個的紀錄；第五名是新竹特美香布丁蛋糕，7吋的古早味蛋糕團購最低一個75元，CP值超高。

第六名到第八名都是地方知名老店，第六名為基隆百年老店連珍，鎮店之寶芋泥球甜而不膩，已暢銷多年；第七名的胖叔叔烘焙是花蓮伴手禮名店豐興餅舖創立的西點烘焙店，熱銷的手撕吐司有檸檬、藍莓、巧克力等口味，是近年團購市場的當紅炸子雞；第八名是內行人才知道的台中第二市場坂神本舖長崎蛋糕，口感鬆軟綿密超療癒。

亞尼克今年下半年推出「巴斯克生起司」，燒焦半熟的外型及焦糖香氣名列第九名，後勢持續看漲，根據亞尼克統計，目前「巴斯克生起司」在全通路的銷售紀錄最高為10天完售5,000個；第十名是大鼎集團旗下的分享烘焙維也那牛奶麵包，共有牛奶、冰心檸檬、蔓越莓等3種口味。