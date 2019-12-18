Melissa將進駐遠百信義A13 「冰雪奇緣」果凍鞋也太可愛
巴西果凍鞋品牌Melissa宣布將進駐全新的遠東百貨信義店A13，預計在耶誕節檔期開幕，並且是亞洲首站銷售春夏新品的櫃點，也打造全台首家旗艦店的氣勢。
Melissa創立於1979年，經典鞋款靈感來自法國蔚藍海岸漁夫鞋造型，是女孩們口中的「果凍鞋」，為慶賀全台旗艦店開幕，於官網上預購指定鞋可享遠東A13獨家優惠，在實體櫃位首賣2020春夏COLORME系列、設計師Jason Wu聯名款，也同步推出消費滿5,000元贈送限量COLORME手機提袋、1+1超值優惠組合、開幕首2周限定優惠等活動。此外，打卡好禮相關抽獎活動的最大獎，則是Melissa當季鞋款1雙或商品折價券等。
亞洲首賣的COLORME特色是高明度色彩、霓虹色調為主軸，搭配多變鞋底設計例如厚底、鏤空、漆面撞色、皮紋等細節。聯名款中的Melissa x Jason Wu，則是透過服裝、建築結構靈感打造蕾絲圖紋和緞帶元素的膠鞋；小朋友熱愛的Melissa x 冰雪奇緣、Melissa x Mickey等都是防水的香香鞋，也推出親子配對鞋，此外，慶賀菲力貓100周年的Melissa x 菲力貓系列，則預計在2020年2月上市。
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