精品香氛聯名好萊塢電影 哈拉影城限定上映

內湖哈拉影城成立滿20週年，再次為影迷創造新觀影體驗。本次聯手索尼影業與義大利香氛團隊Scent Everything打造【霹靂嬌娃】專屬女神香氛影廳，期間限定推出《水蛇Hydra》精品香氛影廳。民眾在觀影過程中體會到嗅覺感官刺激，超越聲光效果。

為了讓影迷可以享有更勝以往的觀影體驗，哈拉影城特別與索尼影業及義大利香氛公司合作精品香氛影廳。經過多次香氛篩選後，挑出最符合電影的香氛，於12/27-01/09，安排在影城影廳品牌跨腳廳施放。

哈拉影城的跨腳影廳主打最舒適的觀影體驗，長期以來受到觀眾喜愛。廳內每個座位皆設置跨腳架及置物網，主推個人專屬的置腳、置物空間。另外，本影廳拉長前後座位的間距，讓身高180的民眾能舒適觀影，女性體驗香氛影廳時更能優雅享受，強調個人享受風格。跨腳影廳配置的響震椅，配合電影打鬥和爆破場面，產生震動帶領影迷身歷其境。而《霹靂嬌娃》特務道具多元，打鬥場面更豐富，跨腳影廳加入香氛元素，完美詮釋本部電影力與美。

本次合作的意大利香氛團隊Scent Everything原本已與國際間精品品牌，如希爾頓飯店、知名車廠BENZ、Porsche以及精品Prada、Dior、Gucci等知名品牌合作創造獨一無二的品牌香氛。本次再與影城以及索尼影業配合，讓電影劇情能與香氣融合，更加提升電影的感官體驗。