超欠買！ Gentle Monster打造女孩最愛 超萌毛孩耶誕限定包裝

Gentle Monster因應耶誕節到來，打造了限定的超萌包裝，就是要擄獲女孩們的心。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

來自韓國的超人氣眼鏡品牌Gentle Monster因應耶誕節到來，打造了限定的超萌包裝，就是要擄獲女孩們的心，而且現在台北店也能獲得，讓人忍不住想敗家。

Gentle Monster因應耶誕節到來，打造了限定的超萌包裝，就是要擄獲女孩們的心。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

Gentle Monster因應耶誕節到來，打造了限定的超萌包裝，就是要擄獲女孩們的心。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

Gentle Monster因應耶誕節到來，打造了限定的超萌包裝，就是要擄獲女孩們的心。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

倍受許多潮人愛戴的眼鏡品牌Gentle Monster在近期曝光了2020春夏系列墨鏡，以「My Mars」當作主題，並推出五款New Flatba系列板材款式，這系列是對經典熱銷的Flatba款的全新演繹，鏡面兩端及鏡腳兩側GM logo旁都有不同鑲嵌裝飾，同時全面採用ZEISS 100%UV防護隔離鏡面。系列形象照還邀請知名攝影師Hugo Comte操刀，表達出比起害怕未知，去探索和發掘未知的勇氣，正是品牌要傳遞的精神。Gentle Monster不只有新品推出，受到矚目的還有因為耶誕節推出的白色毛孩限定包裝禮盒，超萌的外觀讓人愛不釋手，忍不住就會多買幾副墨鏡。

Gentle Monster 2020春夏形象廣告，表達出比起害怕未知，去探索和發掘未知的勇氣。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

另外，由老牌眼鏡公司必久戴所代理的丹麥眼鏡大廠LINDBERG，日前也在台正式上市春夏新太陽眼鏡系列，全新的sun titanium款式採用超纖细板材内圈和超大尺寸鏡框的組合，鏡片皆採用ZEISS鏡片。這系列從經典的眼鏡框型汲取靈感，獨特的材質與形狀可以搭配出多種可能的组合，以板材做不同的變化並兼具輕盈特性，其中的透明元素可以產生鏡片懸浮在鏡架中的視覺效果。框型更加多變，例如貓眼款，採用兩種色階疊加，呈現若有似無的輕柔、或是撞色的強烈風格。

Gentle Monster Dreamer 17太陽眼鏡，7,600元。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

Gentle Monster Her太陽眼鏡，7,900元。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook