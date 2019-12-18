這才叫耶誕大餐！文華東方酒店頂級下午茶免費送你吃！

還在想今年聖誕節要吃什麼才有過節的氣氛嗎？創造跨界聯名下午茶風潮的台北文華東方酒店今年首度攜手頂級保養品牌 - LA MER海洋拉娜於歡樂美好的耶誕及新年佳節跨界合作，自即日起至2020年1月5日推出超精緻的「海洋拉娜頂級下午茶饗宴」，精心打造一系列令人怦然心動的精品級美點，帶您體驗最奢華優雅的尊寵午茶食光！

台北文華東方酒店跨界推出的期間限定下午茶饗宴。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

這次台北文華東方酒店行政西點主廚Hin(任樂軒)發揮巧思創意，精彩演繹出一系列令人無法抗拒的夢幻精巧傑作，蘊藏令人怦然心動的各種滋味變化，由內而外細細勾勒出令人無法抗拒的風雅韻味，每一款都讓人捨不得錯過！

「耶誕球」

外型可愛精巧的耶誕鈴鐺，底層是杏仁抹茶蛋糕，內餡則是草莓覆盆子庫利和馬薩拉茶慕斯組合而成，抹茶和馬薩拉茶兩款不同的茶香搭配酸甜的莓果風味，交疊激盪出美妙動人的滋味，讓人不忍停口！

甜點耶誕球。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「耶誕雪屋草莓慕斯」

這款誘人美點是以草莓庫利搭配香草慕斯和杏仁蛋糕製成，上方以可愛的迷你巧克力耶誕樹綴飾，喜歡草莓的絕不能錯過。

甜點耶誕雪屋草莓慕斯。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「耶誕草莓塔」

經典草莓塔是由香甜可口的新鮮草莓、草莓庫利和風味獨特的橙酒卡士達及抹茶塔殼組合而成，一口咬下，唇齒間即交融出令人驚喜的繽紛滋味。

甜點耶誕草莓塔。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「抹茶奶酪杯」

以香濃的抹茶慕斯為基底，搭配中層滑順的原味及抹茶奶酪，上層再鋪覆新鮮鳳梨果肉和果泥，層層堆疊於精巧玻璃杯中，品嚐時使用小湯匙由下往上舀取，豐富的層次與口感，令人驚豔。

甜點抹茶奶酪杯。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「百香慕斯小點」

以LA MER海洋拉娜的經典乳霜為靈感，打造出相似度百分百、可以「吃」的乳霜甜點，以杏仁蛋糕為主體，內含酸香誘人的百香果香蕉醬，上方再加入馬斯卡彭慕斯，滋味清新曼妙，讓人幸福感油然而生。

甜點百香慕斯小點。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

除上述美點之外，此套下午茶亦包含兩款外酥內鬆軟的傳統英式司康，搭配兩款自製果醬與德文郡奶油 (clotted cream)；底層則為五款清爽特製鹹點，包括煙燻鮭魚慕斯、酥脆蟹肉球、鴨肝慕斯、火雞肉蔓越莓布里歐麵包及蛋沙拉綠茶三明治，各個美味精緻、令人愛不釋口，每位價格為1,350元起。另外還有推出「奢華下午茶」，每位價格為 3,950元，還可享有海洋拉娜限量精美好禮喔！（下午茶價格皆需外加10% 服務費。）即日起至2020年1月5日，此活動期間，下午茶饗宴的5%盈餘將捐助給台東縣的太平國小，幫助偏鄉地區原住民學童購買足球、球衣、球鞋等裝備，讓我們一起用愛為這個歡樂佳節注入更多幸福暖流！

台北文華東方酒店給你最優雅尊寵耶誕午茶食光。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至12月22日晚間23:59止。

◎得獎獎項：台北文華東方酒店「海洋拉娜頂級下午茶饗宴」雙人下午茶名額2組。

※下午茶饗宴預約時間至2020年1月5日止，詳細使用方式以台北文華東方酒店說明為主。

◎活動方式： 加入udnSTYLE粉絲團，並留言「你最想和誰一起去台北文華東方酒店吃頂級下午茶饗宴？」

Ex：我最想和OOO一起去台北文華東方酒店吃頂級下午茶饗宴。

就有機會獲得用餐名額，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：12月23日(一)於活動貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於12月24日前私訊udnSTYLE粉絲團小編，並回覆得獎項目、個人真實姓名及連絡電話，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎者收到小編回覆兌領通知後，將由台北文華東方酒店致電聯繫訂位時間。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可私訊小編或E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。