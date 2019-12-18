怕冷的貓奴出動！拯救毛衣的「萌貓吃毛球」、黑貓環保暖暖包快買起來

經過幾天的好天氣之後，接下來又要轉成冷涼陰雨，毛衣又能派上用場，但是毛衣上的小毛球可得先清乾淨。生活工場即日起至明年1月5日舉辦「極光慶典」耶誕市集活動，共千項好物推出優惠價、會員加購價，其中有一款「FUNY萌貓吃毛球」就是造型可愛的毛球清理器，另外也推薦文青風大理石紋的不銹鋼陶瓷保溫杯、動物玩偶mino蓋毯組等，在冬日不論送禮或寶貝自己都合適。

生活工場「極光慶典」耶誕市集推出的「FUNY萌貓吃毛球」採用可愛的貓咪造型，小巧體積方便一手輕鬆操作，清除衣物上的毛球快速有感，原價899元、會員特惠價499元；大理石紋設計的暖心不銹鋼陶瓷保溫杯採用陶瓷內膽材質，可盛裝咖啡、乳品、茶類等各式飲品，不吸附異味、易清洗，原價1,260元、活動會員價899元；搭配童趣動物玩偶的mino蓋毯組， 為柔軟親膚的舒適蓋毯，輕巧好收納，並有精美盒裝，原價550元、活動優惠價399元。

吸睛的夢幻獨角獸動物造型椅採用超萌獨角獸配上繽紛色彩，珊瑚絨面料觸感柔軟，可做和室椅、兒童椅，放在室內或角落都是最佳亮點，原價2,500元、生活工場會員限時特價1,390元。