台北101觀景台放送國人利多 平日半價300元再免費帶2小

台北101自今年國慶連假起，推出上午時段台灣民眾持身份證可獨享101元優惠票價，活動推出以來，觀景台國人來客數每月大幅成長，每天湧現排隊人潮，來訪人數不段創新高。本來國人優惠票價活動只到今年12月30日，但台北101今日繼續針對國人釋放大利多，明年繼續針對國人推出平日獨享半價300元優惠（原價600元），且可免費帶兩位12歲以下學齡兒童進場。台北101總經理張振亞表示，過去幾乎9成是觀光客造訪觀景台，希望未來有9成國人造訪，要翻轉觀景台的國籍別。

張振亞表示，自觀景台101元優惠票推出後，10月觀景台國人來客數有5萬、11月超過6萬多、12月來客持續看漲。張振亞進一步分享，她看到日本、柏林的觀景台，幾乎都是本地人去，但台北101的觀景台，在過去幾乎都是觀光客造訪，國人占比不到1成。但今年推出國人優惠票獲得廣大迴響、沒想到盛況空前，甚至從5樓排隊排到1樓，許多人趕在12月優惠結束前造訪，近期觀景台國人來客數已迅速提升至4成。

台北101明年起持續針對國人上觀景台釋出大利多，自2020年1月2日至12月30日，平日周一至周五上午9點至下午3點，除了國人憑證件（居留證）皆為半價300元之外，還可帶2位12歲以下學齡兒童隨行免費入場（原本6歲以上至12歲需買全票600元），換算下來，三個人平均每人只要100元。