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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

吃鍋分享做公益 伊甸與肉多多合作 期募百萬助遲緩兒

2019-12-18 15:22聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

火鍋也能做愛心。肉多多餐飲集團與伊甸基金會合作，今發起聯名限定「火焰龍蝦石頭鍋」，只要民眾每點一客該套餐，肉多多火鍋即捐出100元外，若民眾在臉書（FB）貼文分享，每一則分享集團將捐款一元，目標在明年一月底前募集100萬元，助伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」。

伊甸基金會北區資源中心主任初佩瑽表示，很榮幸能與肉多多合作，伊甸成立36年來，服務範圍涵蓋兒童、成人、老人等對象，近年在兒童福利部分，更主力關注發展遲緩兒服務；目前伊甸已在全台14個縣市設立26個服務據點，平均一年服務1萬5000名發展遲緩兒及其家庭。

初佩瑽說，發展遲緩兒的治療，零到六歲是關鍵的黃金療育期，此次募集到的款項，將用來協助遲緩兒接受早期療育服務，包含專業人員指導、早療課程學習刺激等，來幫助孩子克服成長關卡，展現生命無限可能。

此次活動也邀請藝人紀言愷（JR）擔任活動公益大使，並現場小露一手，與大廚示範龍蝦石頭鍋的拌炒。JR說，今年對他來說是心情複雜且特別的一年，同時拍了電影、出寫真書、電視劇擔任廚師角色外，同時也升格為爸爸，迎接女兒的出生，因此更能體會弱勢兒童需要照顧，期盼民眾一同響應。

肉多多集團協理陳志成表示，集團成立三年來雖積極展店，但也善盡企業社會責任。如本月份提供集團800張餐券給北中南區捐血中心，鼓勵民眾響應捐血外，此次與伊甸的「弱勢兒童服務計畫」經費，即日起於門店推出「愛饗宴捐百元」聯名雙人「火焰龍蝦石頭鍋」套餐（1600元）。

陳志成說，民眾只要點該套餐，集團將提撥100元給伊甸外，亦規畫「愛分享做公益」網路FB分享活動，點選官方臉書（https://reurl.cc/e5ZXZW），分享貼文並標註＃弱勢兒童服務等，每一則分享，集團也將捐款1元給伊甸，目標募集百萬分享，歡迎民眾響應。

肉多多餐飲集團與伊甸基金會合作，今發起聯名限定「火焰龍蝦石頭鍋」，只要民眾每點一...
肉多多餐飲集團與伊甸基金會合作，今發起聯名限定「火焰龍蝦石頭鍋」，只要民眾每點一客該套餐，肉多多火鍋即捐出100元外，若在臉書（FB）貼文分享，將加碼捐款一元，目標明年一月底前募100萬元，助伊甸弱勢兒童服務計畫。記者簡浩正／攝影
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藝人紀言愷（右）擔任活動公益大使，並現場小露一手，與大廚示範龍蝦石頭鍋的拌炒。記...
藝人紀言愷（右）擔任活動公益大使，並現場小露一手，與大廚示範龍蝦石頭鍋的拌炒。記者簡浩正／攝影
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捐血中心火鍋捐款

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