華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有找

華航歡慶60周年推出年末大促銷，多條航線祭出優惠，台北飛香港來回3,456元，飛東京6,790元起，若是在12月27日前開票，最高還可以現折6,060元。另針對洛杉磯增班，即日起到2020年3月底前購買指定航班，就可以用會員哩程兌換酬賓機票6折優惠。

華航官網即日起推出全航線優惠活動，台北桃園機場出發到安大略，豪華經濟艙來回最低32,204元，台北桃園機場飛墨爾本來回未稅最低12,584元。若是含稅價格，台北飛安大略、洛杉磯、夏威夷、溫哥華等經濟艙，價位落在16,543元到18,095元起。

另華航自即日起到明（2020）年開航的台北桃園機場飛宿霧航班，來回未稅機票優惠5,060元起。其他航線優惠，像是台北飛香港為全航線價格最低來回3,456元起。最受台灣旅客喜歡的日韓，東京、大阪、琉球，最低3,298元起。首爾、釜山最低4,365元起。另台北飛曼谷來回4,656元起。