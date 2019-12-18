網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

原來日本老宅這麼美！位於淡水中正路尚的淡水日本警官宿舍，經過長達2年修繕時間後，終於在近日對外開放，內部有3大建築亮點，包含刻意增建加大的緣側、雁行式氣窗、後山防空洞等，開放給遊客免費參觀，若是到淡水一遊，別忘了前去拍張網美照留念。

淡水日本高階警官宿舍，於日治時期建立，最早是淡水郡役所警察課長的宿舍，國民政府來台後，改作為淡水警察分局長宿舍。由於建築相當具有歷史代表意義，於民國96年公告登錄為新北市歷史建築，並在107年1月開始修復工程，耗費近2年時間才開始對外開放。

由於淡水日本高階警官宿舍是當時新北市唯一一間高階警官宿舍，所以這棟日式老屋內有相當多豪華元素在裡頭，好比日式建築中常見到用來休憩賞景的緣側，就比起一般大上許多，這裡頭有個相當暖心的原因。由於當時淡水分局長孫肇住宿期間，因太太喜歡跳舞，於是特別增建加大，讓太太可以有更寬敞空間習舞。

除了緣側外，建築有雁尾造型的雁行式氣窗，不只可以引導雨水流動，結合西洋式上下懸窗，形成獨特風格。此外，宿舍後山的專屬防空洞，同樣也是值得一觀。

淡水日本警察宿舍

地址：新北市淡水區中正路12巷5號

開放時間：平日9:30~17:00；六日9:30~18:00