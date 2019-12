海賊迷買起來！航海王 X PUMA聯名第三彈 草帽魯夫來襲

運動品牌與人氣動漫及電影跨界合作再一發!PUMA推出「航海王」第三彈聯名鞋款,以「善與惡的最終戰鬥」為主題,將頭戴草帽的魯夫與邪惡骷髏同時壓印上鞋款;而先前釋出的adidas x Star Wars聯名系列,品牌端也在年底釋出「彩蛋」,推出隱藏版鞋款。

PUMA今年攜手日本熱血動漫「航海王」推出多款聯名限定,這次再度發售的 「ONE PIECE x PUMA LQDCELL」 鞋款將於 12 月 20 日正式抵台。繼先前翻玩千陽號海賊船及大秘寶後,這次則是將魯夫和草帽海盜團標誌海盜旗細節躍現於鞋身,象徵正義的信仰;但當夜晚來臨,鞋款又會浮現夜光草帽骷髏,呼應強大的暗黑力量,也是代表著故事中,善與惡不斷的對決。ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款將於 12 月 20 日起發售,建議售價為4,980元。

至於adidas 將星戰系列電影上映之際,推出多款跨界聯名系列,12月初首波上市時推出知名正派角色:像是尤達大師、R2-D2和莉亞公主等,並分別呈現於NMD及NITE JOGGER鞋款上。年底壓軸登場的第二波聯名鞋款,則有隱藏版的彩蛋鞋款,包含暗黑勢力帝國風暴兵、黑武士達斯維達和芮三個人氣角色。