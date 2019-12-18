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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

海賊迷買起來！航海王 X PUMA聯名第三彈 草帽魯夫來襲

2019-12-18 14:13聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

運動品牌與人氣動漫及電影跨界合作再一發！PUMA推出「航海王」第三彈聯名鞋款，以「善與惡的最終戰鬥」為主題，將頭戴草帽的魯夫與邪惡骷髏同時壓印上鞋款；而先前釋出的adidas x Star Wars聯名系列，品牌端也在年底釋出「彩蛋」，推出隱藏版鞋款。

PUMA今年攜手日本熱血動漫「航海王」推出多款聯名限定，這次再度發售的 「ONE PIECE x PUMA LQDCELL」 鞋款將於 12 月 20 日正式抵台。繼先前翻玩千陽號海賊船及大秘寶後，這次則是將魯夫和草帽海盜團標誌海盜旗細節躍現於鞋身，象徵正義的信仰；但當夜晚來臨，鞋款又會浮現夜光草帽骷髏，呼應強大的暗黑力量，也是代表著故事中，善與惡不斷的對決。ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款將於 12 月 20 日起發售，建議售價為4,980元。

至於adidas 將星戰系列電影上映之際，推出多款跨界聯名系列，12月初首波上市時推出知名正派角色：像是尤達大師、R2-D2和莉亞公主等，並分別呈現於NMD及NITE JOGGER鞋款上。年底壓軸登場的第二波聯名鞋款，則有隱藏版的彩蛋鞋款，包含暗黑勢力帝國風暴兵、黑武士達斯維達和芮三個人氣角色。

其中，風暴兵主題以黑白為主色調，搭載NITE JOGGER鞋型，復古感的鞋舌放上風暴兵和LOGO圖騰，以麂皮、亮面漆皮和科技布料等拼接，將盔甲手感完整呈現，鞋後跟的標語「Open the blast doors」，更向經典電影場景致敬。

adidas x Star Wars 聯名鞋款(黑武士達斯維達)，售價5,490...
adidas x Star Wars 聯名鞋款(黑武士達斯維達)，售價5,490元。圖／adidas 提供
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adidas x Star Wars 聯名鞋款(帝國風暴兵)，售價5,090元。...
adidas x Star Wars 聯名鞋款(帝國風暴兵)，售價5,090元。圖／adidas 提供
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ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款，在黑暗處會...
ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款，在黑暗處會浮現夜光草帽骷髏。圖／PUMA提供
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adidas x Star Wars 全新聯名系列NITE JOGGER鞋款(帝...
adidas x Star Wars 全新聯名系列NITE JOGGER鞋款(帝國風暴兵)。圖／adidas 提供
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ONE PIECE x PUMA LQDCELL 魯夫鞋墊。圖／PUMA提供
ONE PIECE x PUMA LQDCELL 魯夫鞋墊。圖／PUMA提供
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ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款，建議售價為...
ONE PIECE x PUMA LQDCELL 航海王聯名限定鞋款，建議售價為4,980元。圖／PUMA提供
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adidas x Star Wars 聯名鞋款(芮)，售價5,490元。圖／ad...
adidas x Star Wars 聯名鞋款(芮)，售價5,490元。圖／adidas 提供
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