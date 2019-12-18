台北南門市場推新年菜、優惠迎客

每到農曆過年前，許多民眾都會到台北市公有南門市場採買年菜，南門市場今(18)日首次於中繼市場舉辦年菜採購月啟動記者會，以「新宅傳香老滋味」為主題，強調南門市場即使搬遷至全新的中繼市場，傳承數十載的好滋味依然不變。

為迎接新年到來，市場攤商也推出新的菜色，包括快車肉乾、億長御坊、逸湘齋、合興糕糰店、南園食品店等名攤都推出全新菜色要挑戰民眾味蕾。此次的南門年菜採購月將從今年12月18日至明年1月24日除夕當天為止，活動時間長達38天，眾多攤商祭出折扣優惠，邀請民眾來感受市場內全新的環境與熟悉的氛圍。

為迎接即將到來的農曆春節，南門市場此次集結了億長御坊、逸湘齋、合興糕糰店等名攤，每攤都精心準備了各道佳餚，包含經典料理及全新菜色。如億長御坊推出全新的甜品-桂花蜜芋頭，是選用綿密的大甲芋頭熬煮而成，加上桂花的香氣，不管冷著熱著吃都相當美味；逸湘齋鼠年的全新菜色-百菇雞湯、醃篤鮮，前者嚴選五種菇類加上干貝及全雞燉煮而成，清爽的雞湯濃縮了菇類的鮮甜，湯頭香醇無比。後者則是將家鄉肉、干貝、豬肉、豬蹄、綠竹筍、百頁結等食材煨煮成湯，是上海菜的經典湯品之一。

合興糕糰店推出鼠年限定的鼠錢包，喜氣洋洋的可愛外觀讓人不捨吃下肚；快車肉乾的特厚椒麻鍋肉乾，將肉乾與椒麻鍋完美搭配，香麻辣舌又不傷喉胃，是下酒的最佳搭配。此外如萬有全、翔記也都是南門市場年菜採購的吸睛亮點。南門年菜採購月期間，更有眾多攤商祭出優惠，如快車肉乾消費滿萬元即享9折優惠，指定款商品任選兩包現折50元；大連食品的果乾系列、蜜餞系列、海鮮零嘴買十送一；逸湘齋〈鼠錢吉祥〉套餐特價4,288元；南園食品店消費滿500元即贈寧波年糕乙份，民眾要搶好康，務必把握此次的促銷機會。

南門市場自治會王銓國會長表示，南門市場要向大家證明市場的好味道、好品質不會因為搬遷而有所改變，南門中繼市場現在有優質的購物環境，有豐富的行銷活動，有不變的傳統美味，更難能可貴的還有濃厚的人情味，南門中繼市場不只是我們的新家，也是每位消費者的新家，來到南門就像是回到家一樣，歡迎民眾在新的鼠年來到新的南門中繼市場採買年菜，感受過年的熱鬧節氣氛圍。

台北市市場處表示，南門中繼市場除了提供傳統年菜外，也提供許多便民措施，除了定期行駛的免費接駁車外，市場內也有空調設備讓民眾買菜不用擔心汗流浹背，今年更導入行動支付系統讓購物更便利，此外也有ATM、停車場、哺乳室等友善便民設施。在環境整潔、空間照明上也大大提升，歡迎民眾都能共襄盛舉來南門的新家採買年菜。