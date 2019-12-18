日式老屋喝杯手沖咖啡！新竹李克承博士故居即起重開張

新竹原來也可以這麼好玩！新竹歷史悠久，有著相當多古蹟，近年來積極將這些老宅轉變成其他用途，以創造老宅新生命，而李克承博士故居就是其中一例，雖然因原營運單位約滿而暫停營業，但近日已招募到新的營運單位，即日起正式開幕，老屋控或文青們可趁假日前往，享受日式老宅風情下午茶。

李克承是新竹第一位醫學博士，也是當時研究糖尿病的權威，而「李克承博士故居」最早是由日本商鋪的經營者共同創建，後來轉賣給李克承。李克承去世後，他的太太仍住在這裡，直到1996年搬離後，由政府回收管理，改建成藝文人士聚會活動的西門會館。2011年指定為市定古蹟，並在2013年斥資1,200萬整修，直到2014年開幕委外營運。

李克承博士故居保留著日式木造建築，黑瓦木房和內部走廊、天井的設計，曾吸引不少喜歡老宅的民眾來這裡參觀。不過，之前因原本營運單位約滿後，曾關閉一段時間，經重新招商後，由新加入的營運單位創謚餐飲合作，不只引進頂級義式咖啡機，提供專業手沖咖啡，也推出當季的水果三明治，讓來老屋的客人都可以在這裡度過悠閒下午。

李克承博士故居

地址：新竹市北區勝利路199號