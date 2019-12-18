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「恐龍實驗室」互動體驗展高雄登場 呼叫大小朋友一起展開救援任務

2019-12-18 16:52聯合新聞網 udn售票網

台北場展覽照片，僅供參考。部份展區遊戲需另外付費。圖／啟藝提供
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由INCEPTION啟藝原創策展主辦，聯手亞洲古生物研究專家、親子互動劇團，以及建築設計、知名動畫團隊、新銳藝術家等跨界夥伴，共同打造的100%文創IP展覽【#DINOLAB恐龍實驗室】繼2017台北站開始，巡迴亞洲五個城市創下超過25萬人次觀展紀錄。

今年寒假，【#DINOLAB恐龍實驗室】高雄獨家全新改版，自2019年12月27日起至2020年3月15日止，除了台北站最受歡迎的展區移展之外，更有全新內容將在高雄駁二藝術特區大勇倉庫P2獨家登場，呼叫小博士們一起來挑戰新的【#DINOLAB恐龍實驗室-救援任務】！

台北場展覽照片，僅供參考。部份展區遊戲需另外付費。圖／啟藝提供
台北場展覽照片，僅供參考。部份展區遊戲需另外付費。圖／啟藝提供
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獲多項國際設計大獎肯定的親子科普美學互動體驗展

【#DINOLAB恐龍實驗室】的展覽與空間設計，獲得日本GOOD DESIGN、台灣紅點、義大利A’DESIGN AWARD、美國IDA等多項國際設計大獎肯定，打破傳統科普展的平面觀展模式，以鷹架建築，打造未來感實驗室與馴龍基地，3D式的觀展動線，讓小博士不再只能仰頭看巨大的恐龍，更能登高親身近距離與霸王龍面對面。

亞洲巡迴票房保證 超過25萬人次觀展口碑

＃DINOLAB恐龍實驗室巡迴亞洲5個城市展出，累計超過25萬人次觀展票房，更是許多明星媽媽帶著寶貝來與恐龍同樂的打卡聖地。今年寒假，「＃DINOLAB 恐龍實驗室-救援任務」全新改版登場高雄駁二，將帶給大小博士更新更有趣的恐龍互動體驗展。

【#DINOLAB恐龍實驗室-救援任務】高雄獨家改版登場

全新故事動線－接起博士神秘電話，解決實驗室難題！

馴龍滑梯出動－登上鷹架，滑下3公尺高溜滑梯，出動救援任務！

稀有化石展出－數十件上億琥珀＆化石真品首次展出，恐龍迷搶先大開眼界！

全新恐龍登場－10公尺霸王龍、動感翼龍迎接新夥伴，長頸腕龍、敏捷迅猛龍、還有巨型脊龍、掠食上龍、小鸚鵡嘴龍群等，新兵報到！

恐龍開箱打卡－「躺著打卡」！和恐龍一起拍「真人開箱照」，好玩又好拍！

【#DINOLAB恐龍實驗室-救援任務】觀展體驗五大焦點

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台北場展覽照片，僅供參考。部份展區遊戲需另外付費。圖／啟藝提供
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展覽資訊

展覽名稱：「#DINOLAB恐龍實驗室-救援任務」

展覽地點：高雄駁二藝術特區大勇倉庫群P2倉庫

展覽期間：2019年12月27日(五)～2020年03月15日(日)

開館時間：每日09:00-18:00 （最後入場時間17:30, 除夕當天休館一天）

購票網站：udn售票網

恐龍駁二

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