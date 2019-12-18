親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
U人物／焦元溥
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜岳父砂石場今被開挖 李明哲批：政治打手

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

江振誠的「米其林帝國」！10個餐飲概念 5餐廳摘9顆星

2019-12-18 11:25聯合報 記者羅建怡／即時報導

米其林指南香港澳門2020昨晚(17日)在澳門新濠天地舉行，這次被稱作最大黑馬的星餐廳，是國際名廚江振誠與永利皇宮路氹合作打造的第一間川菜食府「川江月」，開幕半年，就奪下二星。「川江月」自營運起即受到國際媒體各方矚目，奪星的呼聲極高，這也是江主廚旗下餐廳繼Restaurant ANDRE, Burnt Ends, RAW 以及 Zen之後，第5間獲得米其林肯定的餐廳。

江振誠2017年首度跨足四川料理的全新領域，在成都打造廊橋THEBRIDGE餐飲概念，以出奇的國際視野、創意和嶄新的餐飲概念引領，短時間讓四川料理受到國際矚目。江振誠說，「四川料理有著非常大的潛力，從廊橋開始到今年的川江月，我認為在世界舞台上發揚中華料理是任重而道遠的一件事，而我更是責無旁貸」，他也認為，川江月受到米其林評審青睞，也證明即將迎來中華料理的新紀元。

近年米其林指南陸續在亞洲各城市發布指南，僅僅三年多的時間，江振誠旗下已有5間餐廳共獲得9顆星的榮譽。包括享譽國際的新加坡RestaurantANDRE曾獲得二星、世界第十四和亞洲第二的排名，另外新加坡的BurntEnds獲得一星、新加坡Zen獲得二星、台北RAW獲得二星，以及新出爐的川江月獲得二星，在10年間打造了10個截然不同的餐飲概念。

位於澳門永利皇宮內的「川江月」，江振誠擔任創意廚藝總監，從主廚賞味菜單，到茶廊多款特選珍稀佳茗，是四川料理從未有過的極致料理及國際視野；餐廳裝潢亦極盡細緻，從量身定制、高懸大廳的大型彩蝶水晶燈到置於茶廊的馬賽克玻璃牆，處處展露典雅氣派，讓品嘗美饌昇華為感官盛宴，「創新」也是其摘星最大原因。

江振誠旗下已有5間餐廳共獲得9顆星的榮譽。圖／川江月提供
江振誠旗下已有5間餐廳共獲得9顆星的榮譽。圖／川江月提供
分享

江振誠米其林

延伸閱讀

林鄭月娥19日率團赴澳門 將再度與習近平同台

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶...

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 1...

習近平到訪前夕 惠譽調降澳門信評展望

青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日式老屋喝杯手沖咖啡！新竹李克承博士故居即起重開張

2019-12-18 12:03

芋圓手搖飲進超商！OKmart「芋頭地瓜圓飲」口感澎湃　OKApp會員限時第2杯5元

2019-12-18 11:55

U值媒／影評良心建議今年這電影不看更長壽？

2019-12-18 11:46

新加坡選品店來台獨賣高端潮牌 辱瑪丹娜爭議設計師品牌也在列

2019-12-18 11:19

「2020維港跨年煙火秀」取消！改版「音樂激光匯演」

2019-12-18 11:00

圓圓臉蛋＋超萌小耳朵！日本「貓咪吐司」讓貓奴尖叫了

2019-12-18 10:53

逾2萬件耶誕選品 誠品推出歷年最大規模「禮物嘉年華」

2019-12-18 10:20

Harry Winston期間限定夢幻打卡點！錯過就要再等一年

2019-12-18 09:39

吳寶春插旗遠百信義A13 推10款辣酸鹹甜「尖叫的麵包」

2019-12-18 02:34

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 01:15

福爾摩斯、教父玩得到！英國最新影劇樂園2024年開幕

2019-12-18 00:39

金子半之助「帝王蟹天丼」再登場！還送「整隻帝王蟹」

2019-12-18 00:22

澎湖明蝦、宜蘭鮑魚！ 欣葉食藝軒新菜「用舌尖遊台灣」

2019-12-17 23:39

孫芸芸穿MM6帥鞋、許路兒也勾腳拍 是有講好姿勢嗎？

2019-12-17 21:22

ROYCE北車京站快閃店全面9折、滿1000元送巧克力磚

2019-12-17 19:18

魚露漬紅蟳、西瓜佐魚酥！Baan「曼谷隱藏菜單」辣上桌

2019-12-17 18:34

「喊水會結凍」的宗教領袖、富商愛表 平價到讓人跌破眼鏡

2019-12-17 18:22

玩日本一站搞定 WAmazing送你免費SIM卡 JR PASS快速取

2019-12-17 18:00

愛買百元刮刮卡中獎率100%、大獎有郵輪行、iPhone 11

2019-12-17 17:55

好丘期間限定「小島鬆餅店」 將四款特色島嶼端上桌

2019-12-17 17:42

佟麗婭飄仙氣戴寶格麗話題新作 網：超美、人美、珠寶美

2019-12-17 17:39

戴上變精靈、手上能放煙火！Trollbeads精靈珠耶誕新品

2019-12-17 17:25

限量300條！PAUL耶誕限定「莓果樹幹夏洛特」只融你口不融你手

2019-12-17 17:05

冬至吃湯圓三冠王夯賣！網友曬草莓煉乳、流沙必吃新選

2019-12-17 16:59

暖冬最適合穿襯衫！印花、圓點款不過時又好搭

2019-12-17 16:54

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

2019-12-17 15:46

裸穿皮衣！Ella辣拎經典包大秀「是在哈囉」跟上年輕人

2019-12-17 15:38

TWG Tea以茶香佐餐！貴婦最愛「鴨胸、阿根廷紅蝦」新食法

2019-12-17 15:28

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

空氣清淨機怎麼挑？ 達人教參考CADR值

2019-12-17 15:07

迎戰冬季空汙 空氣清淨機熱搜

2019-12-17 15:03

比籃球還大的煙火彈 跨年煙火這「6大觀賞點」免費！

2019-12-17 13:45

公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36

台中限定！「樂搖滾雞蛋糕」獨創玫瑰花、波力造型

2019-12-17 13:11

人氣網紅Chiara秀小蠻腰 背景Prada限量包太搶鏡！

2019-12-17 13:11

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化作美宴

2019-12-17 12:59

U值媒／在中國搭火車：從上海到北京的24小時

2019-12-17 12:57
看更多

熱門文章

公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36

愛書人福音！金石堂北新、天母店不熄燈了

2019-12-17 19:50

星宇航空大規模招募300人 空地勤平均起薪曝光

2019-12-17 12:56

影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講道理牠不聽

2019-12-17 15:25

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

門診減量撐不住 區域醫院寧降級求生

2019-12-18 00:10

未來一周兩波東北季風 吳德榮：北台灣相對明顯變化

2019-12-18 07:24

農業明年十大新制 禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元

2019-12-17 18:38

測試一個人是否在乎妳！3件事一看就知道，訊息秒回嗎

2019-12-17 22:40

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 01:15

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

「喊水會結凍」的宗教領袖、富商愛表 平價到讓人跌破眼鏡

2019-12-17 18:22

金子半之助「帝王蟹天丼」再登場！還送「整隻帝王蟹」

2019-12-18 00:22

每日星座運勢／處女愛情旺適合告白　不可事事依賴

2019-12-18 00:00

門診減量難撐 竟有區域醫院寧降級至地區醫院

2019-12-17 22:24

史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化

2019-12-17 12:34

以吃養肺 營養師：多吃這三大類蔬果可抗空污

2019-12-17 18:39

明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

2019-12-17 14:30

最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

2019-12-17 15:46

疫情連3周上升 流感最快本周進入流行期

2019-12-18 00:20

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

孫芸芸穿MM6帥鞋、許路兒也勾腳拍 是有講好姿勢嗎？

2019-12-17 21:22

聖誕節必看！哪些星座是桃花人氣王？

2019-12-17 16:31

【重磅快評】東京奧運主場館有學問，不能只看新鮮

2019-12-17 13:40

吳寶春插旗遠百信義A13 推10款辣酸鹹甜「尖叫的麵包」

2019-12-18 02:34

空汙季過敏族注意 26歲女送貨員全身奇癢幾乎體無完膚

2019-12-17 19:25

台人偷拍裸湯照遭日人抗議 網友怒「丟盡台灣人臉」

2019-12-18 11:12

「花生之亂我們也是受害者」 收購業者否認操作價格

2019-12-17 19:04

明後天感受最涼 北部下探15度低溫

2019-12-18 09:23

年輕人能領月薪8萬？ 網曝這行超狂新人價

2019-12-18 11:00

女性行房疼痛 醫：壓力大致自律神經失調

2019-12-17 12:39

被勒令停工繼續偷生產 食藥署稽查揪出違法液蛋工廠

2019-12-17 16:35

今天東北風逐漸增強 明後兩天影響最顯著

2019-12-18 08:01

影╱漁業團體砸花生喊下台 農委會：抗議者不是農漁民

2019-12-17 16:28

全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶量大噴發

2019-12-17 15:49

冬至吃湯圓三冠王夯賣！網友曬草莓煉乳、流沙必吃新選

2019-12-17 16:59

青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化作美宴

2019-12-17 12:59

因應東區加護病床荒 三總內科加護床位擴增至137床

2019-12-17 15:56

類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行期

2019-12-17 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top