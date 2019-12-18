江振誠的「米其林帝國」！10個餐飲概念 5餐廳摘9顆星

米其林指南香港澳門2020昨晚(17日)在澳門新濠天地舉行，這次被稱作最大黑馬的星餐廳，是國際名廚江振誠與永利皇宮路氹合作打造的第一間川菜食府「川江月」，開幕半年，就奪下二星。「川江月」自營運起即受到國際媒體各方矚目，奪星的呼聲極高，這也是江主廚旗下餐廳繼Restaurant ANDRE, Burnt Ends, RAW 以及 Zen之後，第5間獲得米其林肯定的餐廳。

江振誠2017年首度跨足四川料理的全新領域，在成都打造廊橋THEBRIDGE餐飲概念，以出奇的國際視野、創意和嶄新的餐飲概念引領，短時間讓四川料理受到國際矚目。江振誠說，「四川料理有著非常大的潛力，從廊橋開始到今年的川江月，我認為在世界舞台上發揚中華料理是任重而道遠的一件事，而我更是責無旁貸」，他也認為，川江月受到米其林評審青睞，也證明即將迎來中華料理的新紀元。

近年米其林指南陸續在亞洲各城市發布指南，僅僅三年多的時間，江振誠旗下已有5間餐廳共獲得9顆星的榮譽。包括享譽國際的新加坡RestaurantANDRE曾獲得二星、世界第十四和亞洲第二的排名，另外新加坡的BurntEnds獲得一星、新加坡Zen獲得二星、台北RAW獲得二星，以及新出爐的川江月獲得二星，在10年間打造了10個截然不同的餐飲概念。