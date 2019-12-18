新加坡選品店來台獨賣高端潮牌 辱瑪丹娜爭議設計師品牌也在列

從即日至2020年4月30日為止，Surrender在新光三越信義新天地A9館的展出為期近4個半月的快閃店。圖／Surrender提供 分享 facebook

或許時尚迷對新加坡選品店Surrender不太熟悉，不過2017年在台開設旗艦店的Off-White就是由他們所引進。今年Surrender則前進信義區試水溫，選在新光三越百貨A9館，成立期間快閃店，提供除了熟悉的Off-White服裝之外，更獨賣了多個高端潮牌設計師品牌，讓台北時尚圈變得更多元。

從即日至2020年4月30日為止，Surrender在新光三越信義新天地A9館的展出為期近4個半月的快閃店。圖／Surrender提供 分享 facebook

成立於2004年的Surrender集結服裝、空間設計、音樂、時尚與藝術等多元要素，在當地是指標性的服裝選品店，代理超過八十於個品牌，在站穩了新加坡的市場後，近年將觸角向外延伸，在台灣成立了Off-White的台北旗艦店。而在觀察市場兩年後，Surrender決定再投身至競爭激烈的信義商圈，打造期間限定的Pop-Up Store，並帶來多個獨家販售的品牌，讓時尚迷、潮流迷都能感受不同的風格。佔地30坪的室內空間以簡練摩登的實驗室為靈感，展售男女裝系、包款、鞋履及配件系列，並不定期發售限定系列。

從即日至2020年4月30日為止，Surrender在新光三越信義新天地A9館的展出為期近4個半月的快閃店。圖／Surrender提供 分享 facebook

從即日至2020年4月30日為止，Surrender在新光三越信義新天地A9館的展出為期近4個半月的快閃店，帶來多個熱門且具話題性的品牌，包括以洛杉磯街頭文化為靈感來源的義大利品牌Palm Angels、與Virgil Abloh師出同門，且被認為是下一個Off-White的紐約新興設計師品牌Heron Preston。以及由風靡全球的韓裔女DJ Peggy Gou所開創的Kirin，日本時尚教母川久保玲門生丸龍文人的個人同名品牌Fumito Ganryu；同時，先前因為發言辱天后瑪丹娜的義大利品牌marcelo burlon也在其中。另外為了慶祝開幕，Surrender也推出優惠活動，贈品數量有限，送完為止。

從即日至2020年4月30日為止，Surrender在新光三越信義新天地A9館的展出為期近4個半月的快閃店。圖／Surrender提供 分享 facebook

Palm Angels戰術背心30,140元。圖／Surrender提供 分享 facebook

Palm Angels火焰圖案休閒鞋12,100元。圖／Surrender提供 分享 facebook

Heron Preston橘色後背包16,500元。圖／Surrender提供 分享 facebook