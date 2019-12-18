「2020維港跨年煙火秀」取消！改版「音樂激光匯演」

香港旅遊發展局2008年起推倒數與煙火秀，2013年加入維港煙花匯演，這場大規模的煙花匯演，每年吸引數十萬旅客參加。但今年示威持續、遊客暴跌，主席彭耀佳透露，「因考慮公眾安全」，將停辦2020年的維港煙花匯演。但仍會在會展外牆設置大型倒數鐘，跨入新年，煙花匯演將改為加強版「幻彩詠香江」，除10分鐘音樂激光匯演，部份大廈樓頂也將發放煙火，而倒數表演則移師室內舉行。

據香港媒體報導，香港旅遊發展局新任總幹事程鼎一表示，11月約有260萬人次訪港（即每日約8.8萬旅客），年跌56%，是2003年SARS以來最大跌幅；其中，內地客跌幅達58.3%，受到中大及理大示威影響而關閉多個港鐵站期間，跌幅更達67%。今年1~11月累積約5,200萬旅客，較去年同期跌10%。今年酒店入住率則從3至4成到6至7成不等，相比去年同期的9成，亦大幅下滑；房價也跌1成多。

此外，今年除了取消煙火秀，但旅發局強調，會透過不同媒體直播倒數活動，並首辦除夕倒數大抽獎，將送出超過一萬份獎品。