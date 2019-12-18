逾2萬件耶誕選品 誠品推出歷年最大規模「禮物嘉年華」

誠品歷年規模最大的「Shining Christmas禮物嘉年華」即日起至12/25在誠品信義店6F展演廳登場，多樣主題專區逾2萬件耶誕選品。耶誕交換禮物還沒有想法嗎？出發到這逛一圈吧。

誠品「Shining Christmas禮物嘉年華」即日起至12/25在誠品信義店6F展演廳登場。圖／誠品提供 分享 facebook

誠品特別為貓奴們規劃「萌貓禮物專區」特蒐貓咪選品，像是日本人氣黑貓「NYA-」系列設計商品；跨年不可缺少炒熱氣氛的桌遊「eye up貓咪跳跳樂」利用彈跳台將超可愛貓咪發射得分，趣味十足。

復古設計一向也有大人氣，像是「iGRASS復古黑膠機藍牙音箱」復刻黑膠機，掌上型的大小配上馬卡龍色系，另有迷你復古電腦造型的DITOO像素藍牙喇叭等。童年玩伴Miffy米飛兔65周年，推出多款經典玩偶，以及Miffy造型存錢筒及小夜燈。還有麋鹿造型、用鼻子發亮的療癒BESON麋鹿小夜燈等耶誕選品。

展期間凡於展場單筆消費滿1000元，即可獲得100元抵用券(限誠品敦南店書店、文具館、精品文具館、音樂館、兒童館、藝文空間使用)、知味市集50元抵用券；滿1,200元，再加贈信義展場限定Wooderful life聖誕木質吊飾。