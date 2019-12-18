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逾2萬件耶誕選品 誠品推出歷年最大規模「禮物嘉年華」

2019-12-18 10:20聯合報 記者江佩君／即時報導

誠品歷年規模最大的「Shining Christmas禮物嘉年華」即日起至12/25在誠品信義店6F展演廳登場，多樣主題專區逾2萬件耶誕選品。耶誕交換禮物還沒有想法嗎？出發到這逛一圈吧。

誠品「Shining Christmas禮物嘉年華」即日起至12/25在誠品信義...
誠品「Shining Christmas禮物嘉年華」即日起至12/25在誠品信義店6F展演廳登場。圖／誠品提供
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誠品特別為貓奴們規劃「萌貓禮物專區」特蒐貓咪選品，像是日本人氣黑貓「NYA-」系列設計商品；跨年不可缺少炒熱氣氛的桌遊「eye up貓咪跳跳樂」利用彈跳台將超可愛貓咪發射得分，趣味十足。

復古設計一向也有大人氣，像是「iGRASS復古黑膠機藍牙音箱」復刻黑膠機，掌上型的大小配上馬卡龍色系，另有迷你復古電腦造型的DITOO像素藍牙喇叭等。童年玩伴Miffy米飛兔65周年，推出多款經典玩偶，以及Miffy造型存錢筒及小夜燈。還有麋鹿造型、用鼻子發亮的療癒BESON麋鹿小夜燈等耶誕選品。

展期間凡於展場單筆消費滿1000元，即可獲得100元抵用券(限誠品敦南店書店、文具館、精品文具館、音樂館、兒童館、藝文空間使用)、知味市集50元抵用券；滿1,200元，再加贈信義展場限定Wooderful life聖誕木質吊飾。

不只誠品信義有市集，另外，誠品生活文創平台expo即日起至12/25於誠品生活南西4F Event Space、誠品R79即日起至12/31、站前店即日起至1/2都有不同特色的耶誕市集可前往。

iGRASS復古黑膠機藍牙音箱，售價590元。
iGRASS復古黑膠機藍牙音箱，售價590元。
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BESON麋鹿小夜燈，售價699元。圖／誠品提供
BESON麋鹿小夜燈，售價699元。圖／誠品提供
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Miffy米飛兔65周年，推出多款經典玩偶、Miffy造型存錢筒及小夜燈等周邊。...
Miffy米飛兔65周年，推出多款經典玩偶、Miffy造型存錢筒及小夜燈等周邊。圖／誠品提供
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日本人氣黑貓「NYA-」系列商品。圖／誠品提供
日本人氣黑貓「NYA-」系列商品。圖／誠品提供
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