Harry Winston期間限定夢幻打卡點！錯過就要再等一年

濃厚的耶誕佳節氛圍已籠罩了整個信義商圈，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）當然也沒忘了要為這個歡慶的季節加溫，特別於台北101大樓的辦公區前打造了獨一無二的Winston Wishes耶誕亭，夢幻的景點設計，將成為最熱門的拍照景點！

從即日起至2020年的2月16日為止，女孩們都不該錯過，Harry Winston特別打造的耶誕亭，身為珠寶品牌，自然最懂得如何營造夢幻般的氛圍，所以品牌使用了招牌的Winston Cluster系列為靈感，來裝飾這第一座的戶外裝置。而且Winston Cluster系列也因為，在將近80年前，海瑞溫斯頓先生於12月的一個冬夜，回到紐約莊園時，看到覆蓋著晶瑩冰霜的冬青葉花環，閃耀如鑽石般的光芒，而啟發了他創造珠寶作品。所以被使用來妝點耶誕亭既符合品牌的意象，也呼應了當年的精神。