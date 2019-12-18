Harry Winston期間限定夢幻打卡點！錯過就要再等一年
濃厚的耶誕佳節氛圍已籠罩了整個信義商圈，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）當然也沒忘了要為這個歡慶的季節加溫，特別於台北101大樓的辦公區前打造了獨一無二的Winston Wishes耶誕亭，夢幻的景點設計，將成為最熱門的拍照景點！
從即日起至2020年的2月16日為止，女孩們都不該錯過，Harry Winston特別打造的耶誕亭，身為珠寶品牌，自然最懂得如何營造夢幻般的氛圍，所以品牌使用了招牌的Winston Cluster系列為靈感，來裝飾這第一座的戶外裝置。而且Winston Cluster系列也因為，在將近80年前，海瑞溫斯頓先生於12月的一個冬夜，回到紐約莊園時，看到覆蓋著晶瑩冰霜的冬青葉花環，閃耀如鑽石般的光芒，而啟發了他創造珠寶作品。所以被使用來妝點耶誕亭既符合品牌的意象，也呼應了當年的精神。
而且Winston Wishes耶誕亭就座落於信義路上「LOVE」裝置藝術旁，相信會成為不少戀人的打卡點，即使和閨蜜一同前往，也可以留下美美的照片。耶誕亭上裝飾著無數的雪白冰花，塑造出彷彿置身紐約大雪紛飛的浪漫夜晚，花環覆蓋一層晶瑩剔透的寒霜，從歐式拱型屋頂上灑落大小錯落的水晶燈飾。海瑞溫斯頓希望每位在亭下許願的人都能夠美夢成真，也讓每對戀人感受到初戀時怦然心動的感覺，讓愛情更加升溫，與最摯愛的人共度幸福的耶誕時光。
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