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「蘭花純萃賦活乳」 實現在家就可以享受植萃芳療SPA

2019-12-18 09:05經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

「植萃」和「芳療」是法國保養品牌克蘭詩的二大核心，1954年更同時結合精油芳療傳統與高效能的植萃肌膚護理二者的獨道之處，首創「Aromaphytocare（植萃芳療）」綜效美容法，2020年1月克蘭詩的植萃芳療系列將再有新生力軍「蘭花純萃賦活乳」加入。

全新的「蘭花純萃賦活乳」，訴求有著獨特乳＋油雙管包裝，可使成分純淨的植萃乳與蘭花油再擠出瞬間以最佳比例融合，形成療癒感官的滲透質地，一瓶產品就能自己在家輕鬆完成植萃芳療。

克蘭詩也進一步分享所謂的「植萃芳療」，其中「芳療」的概念是來自精油的香氛與激活療效，可以回溯到古埃及與波斯帝國時期，透過蒸餾芳香植物的葉子、花朵、果實或根莖等，萃取精油（essential oil）與無添加的植物香氛。通過此精油為媒介，以按摩、泡澡、薰香等方式經由呼吸道或皮膚吸收進入體內，以嗅覺開啟深度按摩，產生腦部紓壓、療癒心靈、激活正向能量等增進身體健康的自然療法。

而「植萃」指的則是植物萃取精華的功效特性，克蘭詩在世界各地發掘對肌膚有益的植物種類，且克蘭詩實驗室平均每年研究超過1000種植物，開發至少250種植萃成分，其中有多達70種是獲得有機認證的配方。

提倡「植萃芳療」保養美學外，克蘭詩也結合品牌自身獨創開發的「法式手法」，將精油保養芳療傳統與植萃養膚落實在SPA美妍中心，將植物油溫熱後加入霜類與膜類保養中，使肌膚達到由內而外的舒壓療癒，也成為全新蘭花純萃賦活乳的靈感起源。

「蘭花純萃賦活乳 」訴求有著獨特乳＋油雙管包裝，可使成分純淨的植萃乳與蘭花油再擠...
「蘭花純萃賦活乳 」訴求有著獨特乳＋油雙管包裝，可使成分純淨的植萃乳與蘭花油再擠出瞬間以最佳比例融合，形成療癒感官的滲透質地，一瓶產品就能自己在家輕鬆完成植萃芳療。 圖／克蘭詩提供
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提倡「植萃芳療」保養美學外，克蘭詩也結合品牌自身獨創開發的「法式手法」，將精油保...
提倡「植萃芳療」保養美學外，克蘭詩也結合品牌自身獨創開發的「法式手法」，將精油保養芳療傳統與植萃養膚落實在SPA美妍中心，將植物油溫熱後加入霜類與膜類保養中，使肌膚達到由內而外的舒壓療癒，也成為全新蘭花純萃賦活乳的靈感起源。 圖／克蘭詩提供
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