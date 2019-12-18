親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
U人物／焦元溥
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

吳寶春插旗遠百信義A13 推10款辣酸鹹甜「尖叫的麵包」

2019-12-18 02:34聯合報 記者張芳瑜／即時報導

吳寶春麥方店台北信義旗艦店「世界麵包故事館」之後，台北第二家吳寶春麥方店將以年輕化、時尚的全新店型進駐遠百信義A13，搭配10款全新麵包概念「尖叫的麵包」，不但造型特殊，更帶來辣、酸、鹹、甜等讓人尖叫的滋味。

吳寶春麥方店遠百A13「尖叫的麵包」空間設計呈現北歐風格，以灰白色為底，一字排開的麵包玻璃櫃，如藝術作品般被呵護，讓麵包控可以一目了然快速選購，並提供消費者外帶或在吧台區或座位區享用，顯眼的孟克《吶喊》概念牆也是門市必拍的打卡牆，呼應尖叫麵包的獨特口感。

「尖叫的麵包」系列共有10款，其中，作為愛情表達的「告白麵包」，內餡以法國甜點界經典的台灣蜜漬有機玫瑰花瓣和覆盆子一起熬煮，加少許的檸檬汁混融為愛情的滋味，搭配獨特愛心狀與新鮮玫瑰花瓣裝飾，就像情人的手牽在掌心裡；「朝聖麵包」(瀑布薯泥)，則把法國南部庇里牛斯山大區(Midi-Pyrénées)的傳統朝聖食物「會牽絲的起司馬鈴薯泥」(Pommes Aligot)包入麵包中，形塑成馬鈴薯狀，撒上少許海鹽，品嘗時內餡可拉絲，吃來鬆軟鹹香又有飽實感；翻轉傳統炸彈麵包的「彩蛋麵包」，透過天然紫薯粉、梔子花粉、紅麴粉等染成紅、黃、綠、紫等4種顏色，充滿食趣。

其它亦有將食材整根、整支、整顆運用在麵包中的「檸檬」、「小辣椒」、「燒番麥」等，呈現擬真食物技巧，挑戰傳統麵包風味。另外，也針對來百貨看電影的民眾，設計4種現點現烤窯爐披薩口味，每分約5吋大小(2人份)，還有靈感來自爆米花的「騷騷包」，麵糰裡加入抹茶、火龍果等5種天然植物色粉，色澤繽紛、口感Q軟，盛裝在爆米花紙杯中，在欣賞電影時也能輕鬆吃麵包。

吳寶春麥方店「尖叫的麵包」

地址：台北市信義區松仁路58號B3（遠東百貨台北信義A13）

電話：(02)2723-5520#222

窯烤披薩「三杯雞」售價200元。圖／吳寶春麥方店提供
窯烤披薩「三杯雞」售價200元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
吳寶春台北第二家麥方店進駐遠東百貨A13。圖／吳寶春麥方店提供
吳寶春台北第二家麥方店進駐遠東百貨A13。圖／吳寶春麥方店提供
分享
騷騷包(120g)，售價100元。圖／吳寶春麥方店提供
騷騷包(120g)，售價100元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
彩蛋麵包，售價45元。圖／吳寶春麥方店提供
彩蛋麵包，售價45元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
小辣椒，售價45元。圖／吳寶春麥方店提供
小辣椒，售價45元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
朝聖麵包(瀑布薯泥)，售價75元。圖／吳寶春麥方店提供
朝聖麵包(瀑布薯泥)，售價75元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
告白麵包，售價75元。圖／吳寶春麥方店提供
告白麵包，售價75元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
「會牽絲的起司馬鈴薯泥」包入麵包中。圖／吳寶春麥方店提供
「會牽絲的起司馬鈴薯泥」包入麵包中。圖／吳寶春麥方店提供
分享
吳寶春麥方店遠東百貨A13「尖叫的麵包」系列。圖／吳寶春麥方店提供
吳寶春麥方店遠東百貨A13「尖叫的麵包」系列。圖／吳寶春麥方店提供
分享
燒番麥，售價40元。圖／吳寶春麥方店提供
燒番麥，售價40元。圖／吳寶春麥方店提供
分享
「尖叫的麵包」搭配孟克《吶喊》概念牆。圖／吳寶春麥方店提供
「尖叫的麵包」搭配孟克《吶喊》概念牆。圖／吳寶春麥方店提供
分享

吳寶春法國愛情

延伸閱讀

限量300條！PAUL耶誕限定「莓果樹幹夏洛...

影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講...

大成攜手日老牌食品大廠 合資20億元推生食級...

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵...

大成與日商昭和產業完成簽約 搶攻蛋及麵粉市場...

波特王事件 韓蔡宋爭相表態挺網紅

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

孫芸芸穿MM6帥鞋、許路兒也勾腳拍 是有講好姿勢嗎？

2019-12-17 21:22

番茄是蔬菜還是水果？ 這個問題竟要勞動大法官判決

2019-12-18 02:01

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 01:15

福爾摩斯、教父玩得到！英國最新影劇樂園2024年開幕

2019-12-18 00:39

金子半之助「帝王蟹天丼」再登場！還送「整隻帝王蟹」

2019-12-18 00:22

澎湖明蝦、宜蘭鮑魚！欣葉食藝軒新菜「用舌尖遊台灣」

2019-12-17 23:39

ROYCE北車京站快閃店全面9折、滿1000元送巧克力磚

2019-12-17 19:18

魚露漬紅蟳、西瓜佐魚酥！Baan「曼谷隱藏菜單」辣上桌

2019-12-17 18:34

「喊水會結凍」的宗教領袖、富商愛表 平價到讓人跌破眼鏡

2019-12-17 18:22

玩日本一站搞定 WAmazing送你免費SIM卡 JR PASS快速取

2019-12-17 18:00

愛買百元刮刮卡中獎率100%、大獎有郵輪行、iPhone 11

2019-12-17 17:55

好丘期間限定「小島鬆餅店」 將四款特色島嶼端上桌

2019-12-17 17:42

佟麗婭飄仙氣戴寶格麗話題新作 網：超美、人美、珠寶美

2019-12-17 17:39

戴上變精靈、手上能放煙火！Trollbeads精靈珠耶誕新品

2019-12-17 17:25

限量300條！PAUL耶誕限定「莓果樹幹夏洛特」只融你口不融你手

2019-12-17 17:05

冬至吃湯圓三冠王夯賣！網友曬草莓煉乳、流沙必吃新選

2019-12-17 16:59

暖冬最適合穿襯衫！印花、圓點款不過時又好搭

2019-12-17 16:54

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

2019-12-17 15:46

裸穿皮衣！Ella辣拎經典包大秀「是在哈囉」跟上年輕人

2019-12-17 15:38

TWG Tea以茶香佐餐！貴婦最愛「鴨胸、阿根廷紅蝦」新食法

2019-12-17 15:28

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

迎戰冬季空汙 空氣清淨機熱搜

2019-12-17 15:03

比籃球還大的煙火彈 跨年煙火這「6大觀賞點」免費！

2019-12-17 13:45

公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36

台中限定！「樂搖滾雞蛋糕」獨創玫瑰花、波力造型

2019-12-17 13:11

人氣網紅Chiara秀小蠻腰 背景Prada限量包太搶鏡！

2019-12-17 13:11

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

青森+江振誠+RAW！將睡魔祭、櫻花、蘋果化作美宴

2019-12-17 12:59

U值媒／在中國搭火車：從上海到北京的24小時

2019-12-17 12:57

王心恬變身調香師！自創香氛品牌，帶來舒適的私密空間

2019-12-17 12:51

史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化

2019-12-17 12:34

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:01

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

遠傳買iPhone 11 Pro送新AirPods 台灣大專案再降五千

2019-12-17 11:42

全台首支「會發光」的聯媽祖名酒！ 生產線上「稜轎腳」

2019-12-17 11:38

全台最美王品牛排在台南 體驗43年前台式豪宅的奢華

2019-12-17 11:27

大型鐘表展再現警訊 殿堂級品牌分手Watches & Wonders

2019-12-17 10:22

kate spade聯名湯姆貓和傑利鼠 想把圓帽型背包帶回家

2019-12-17 10:05
看更多

熱門文章

網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

2019-12-17 11:40

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

愛書人福音！金石堂北新、天母店不熄燈了

2019-12-17 19:50

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

星宇航空大規模招募300人 空地勤平均起薪曝光

2019-12-17 12:56

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講道理牠不聽

2019-12-17 15:25

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:01

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

2019-12-17 11:18

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

農業明年十大新制 禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元

2019-12-17 18:38

U人物／東京6天1萬2 愛樂焦元溥超省採訪經公開

2019-12-17 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top