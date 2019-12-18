吳寶春插旗遠百信義A13 推10款辣酸鹹甜「尖叫的麵包」

繼吳寶春麥方店台北信義旗艦店「世界麵包故事館」之後，台北第二家吳寶春麥方店將以年輕化、時尚的全新店型進駐遠百信義A13，搭配10款全新麵包概念「尖叫的麵包」，不但造型特殊，更帶來辣、酸、鹹、甜等讓人尖叫的滋味。

吳寶春麥方店遠百A13「尖叫的麵包」空間設計呈現北歐風格，以灰白色為底，一字排開的麵包玻璃櫃，如藝術作品般被呵護，讓麵包控可以一目了然快速選購，並提供消費者外帶或在吧台區或座位區享用，顯眼的孟克《吶喊》概念牆也是門市必拍的打卡牆，呼應尖叫麵包的獨特口感。

「尖叫的麵包」系列共有10款，其中，作為愛情表達的「告白麵包」，內餡以法國甜點界經典的台灣蜜漬有機玫瑰花瓣和覆盆子一起熬煮，加少許的檸檬汁混融為愛情的滋味，搭配獨特愛心狀與新鮮玫瑰花瓣裝飾，就像情人的手牽在掌心裡；「朝聖麵包」(瀑布薯泥)，則把法國南部庇里牛斯山大區(Midi-Pyrénées)的傳統朝聖食物「會牽絲的起司馬鈴薯泥」(Pommes Aligot)包入麵包中，形塑成馬鈴薯狀，撒上少許海鹽，品嘗時內餡可拉絲，吃來鬆軟鹹香又有飽實感；翻轉傳統炸彈麵包的「彩蛋麵包」，透過天然紫薯粉、梔子花粉、紅麴粉等染成紅、黃、綠、紫等4種顏色，充滿食趣。

其它亦有將食材整根、整支、整顆運用在麵包中的「檸檬」、「小辣椒」、「燒番麥」等，呈現擬真食物技巧，挑戰傳統麵包風味。另外，也針對來百貨看電影的民眾，設計4種現點現烤窯爐披薩口味，每分約5吋大小(2人份)，還有靈感來自爆米花的「騷騷包」，麵糰裡加入抹茶、火龍果等5種天然植物色粉，色澤繽紛、口感Q軟，盛裝在爆米花紙杯中，在欣賞電影時也能輕鬆吃麵包。

吳寶春麥方店「尖叫的麵包」

地址：台北市信義區松仁路58號B3（遠東百貨台北信義A13）