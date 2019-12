歐洲有新主題樂園可以玩!由BBC、ITV電視台以及Paramount Pictures等影視公司,共同斥資35億英鎊(約400多億台幣)打造一座全新的主題樂園London Resort,園區內可以體驗到多部影劇作品,像是《新世紀福爾摩斯》、《教父》、《不可能的任務》等,總面積高達535英畝,預計最快在2024年盛大開幕。

號稱是「英國版迪士尼」的主題樂園The London Resort,占地高達535英畝,相當於136個溫布利球場的大小。園區內分成6個園區,包含水上樂園、劇場展廳、餐廳、商店,以及過山車等遊樂設施,並且以BBC相當熱門的電視劇,如《新世紀福爾摩斯》、《Doctor Who》,又或是經典的電影《教父》、《不可能的任務》,讓遊客可以體驗到虛實交錯的遊樂體驗。